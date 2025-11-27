Рейтинг@Mail.ru
В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз" - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
06:42 27.11.2025 (обновлено: 11:24 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/jakutsk-2057896419.html
В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз"
В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз" - РИА Новости, 27.11.2025
В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз"
Более 2,5 тысяч участников собрал IV федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутске, мероприятия продлятся с 27 по 29 ноября, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:42:00+03:00
2025-11-27T11:24:00+03:00
якутск
россия
китай
иркутская нефтяная компания
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983236443_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_e29fd4c09c7badda993450c8b652026c.jpg
https://ria.ru/20251110/jakutija-2053881229.html
https://ria.ru/20250925/nikolaev-2044319489.html
https://ria.ru/20250621/yakutiya--2024518183.html
якутск
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983236443_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_68f19d27d62e826f41d20231613857c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, китай, иркутская нефтяная компания
Якутск, Россия, Китай, Иркутская нефтяная компания, Ленинградская область
В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз"

Более 2,5 тысячи участников собрал IV форум "Цифровой алмаз" в Якутске

© Фото : Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев/TelegramГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на форуме Цифровой алмаз в Якутске - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев/Telegram
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Более 2,5 тысяч участников собрал IV федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутске, мероприятия продлятся с 27 по 29 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Началось открытие IV федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутске. Он будет проходить три дня — с 27 по 29 ноября… принимают участие более 2500 участников из 70 регионов России, а также ведущих специалистов ИТ-отрасли из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана", - информирует пресс-служба.
Якутск - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"
10 ноября, 09:42
Собравшихся поздравил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков. На форуме состоялось торжественное открытие ИТ-центра в городе Ленске.
"Проект реализован в рамках партнерства Иркутской нефтяной компании и правительства Якутии. Сердцем нового ИТ-Центра станет проект "Кынат" — акселератор молодежных инициатив по цифровому контенту. В стенах центра молодежь получит не просто теоретические знания, но и практические навыки, востребованные креативными индустриями. Сейчас в Якутии функционируют уже 19 ИТ-парков, которые ежемесячно охватывают тысячи молодых людей, вовлекая их в мир технологий и творчества", - рассказали власти.
Первый день форума начался с традиционной специализированной выставки. Компании представили сервисы в области цифровизации.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Николаев: якутское кино в 2025 году собрало почти 200 миллионов рублей
25 сентября, 15:51
По информации организаторов, в этом году на площадках форума обсудят развитие связи и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, создание современных дата-центров; внедрение беспилотных систем, формирование единой цифровой архитектуры государства, а также поддержку молодежных инициатив.
Третий форум "Цифровой алмаз" собрал в 2024 году более 3600 представителей ИТ-отрасли из 70 регионов России и зарубежных стран. На полях форума было подписано 17 соглашений, а также состоялось множество встреч и переговоров.
Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента
21 июня, 16:36
 
Ленинградская областьЯкутскРоссияКитайИркутская нефтяная компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала