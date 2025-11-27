В Якутске открылся IV федеральный форум "Цифровой алмаз"

ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Более 2,5 тысяч участников собрал IV федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутске, мероприятия продлятся с 27 по 29 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Индии, "Началось открытие IV федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутске . Он будет проходить три дня — с 27 по 29 ноября… принимают участие более 2500 участников из 70 регионов России , а также ведущих специалистов ИТ-отрасли из Китая Казахстана и Узбекистана", - информирует пресс-служба.

Собравшихся поздравил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков. На форуме состоялось торжественное открытие ИТ-центра в городе Ленске

"Проект реализован в рамках партнерства Иркутской нефтяной компании и правительства Якутии. Сердцем нового ИТ-Центра станет проект "Кынат" — акселератор молодежных инициатив по цифровому контенту. В стенах центра молодежь получит не просто теоретические знания, но и практические навыки, востребованные креативными индустриями. Сейчас в Якутии функционируют уже 19 ИТ-парков, которые ежемесячно охватывают тысячи молодых людей, вовлекая их в мир технологий и творчества", - рассказали власти.

Первый день форума начался с традиционной специализированной выставки. Компании представили сервисы в области цифровизации.

По информации организаторов, в этом году на площадках форума обсудят развитие связи и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, создание современных дата-центров; внедрение беспилотных систем, формирование единой цифровой архитектуры государства, а также поддержку молодежных инициатив.

Третий форум "Цифровой алмаз" собрал в 2024 году более 3600 представителей ИТ-отрасли из 70 регионов России и зарубежных стран. На полях форума было подписано 17 соглашений, а также состоялось множество встреч и переговоров.