Фильм "Против течения" стал главным лауреатом "Бриллиантовой бабочки"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Картина "Против течения" из Китая стала лауреатом первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", получив приз в номинации "Лучший фильм", объявил на церемонии вручения награды идейный вдохновитель премии, режиссер Никита Михалков.

Первая церемония вручения Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в четверг в Мастерской "12" Никиты Михалкова

"Тридцать четыре фильма претендовали на главный приз. Все они реально были достойны того, чтобы его получить. Но он один. И этот миллион один. И этот бриллиант один. Итак, лучший фильм - "Против течения", - объявил Михалков на церемонии.

Владимир Мединский. Приз за лучший сценарий получила Кэрол Шор из ЮАР за фильм "Старый праведный блюз". Награду ей вручил помощник президента РФ

Лучшим режиссером был признан серб Горан Радованович за картину "Лесной царь" - он получил приз из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой

"Вы знаете, когда кино для кинографиста – работа, это прекрасно, это хорошо, это профессионально. Но только тогда, когда кино – это жизнь, оно становится искусством, оно становится посланием. Вклад в кинематограф по-разному измеряется", - подчеркнул Михалков.

Он также вручил специальный приз за вклад в мировой кинематограф иранскому режиссеру Маджиду Маджиди.

Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай Сенегал , ЮАР, Пакистан Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство, стала картина "Али Примэра" из Венесуэлы.

Лучшим композитором был признан Юрий Потеенко из Белоруссии за музыку, написанную к фильму "Чёрный замок". Приз в номинации "Лучший художник" получил Мейлис Худайберенов за работу над фильмом "Композитор" из Туркменистана.