Совфед в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете
01:00 26.11.2025
Совфед в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, говорится в повестке. РИА Новости, 26.11.2025
россия, антон силуанов, борис ковальчук, совет федерации рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, говорится в повестке.
Ожидается, что с докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях, говорил ранее министр финансов России.

Бюджеты соцфондов

В повестке заседания Совфеда закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы.
Бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, говорится в сопроводительных материалах.
На рассмотрении сенаторов также закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 4,712 триллиона рублей, на 2027 год - 5,061 триллиона, на 2028 год - 5,419 триллиона; расходы - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона рублей соответственно. Основным источником доходов определены страховые взносы на ОМС, на долю которых в 2026 году приходится 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%.
Бюджет фонда на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который в 2026 году составит около 82 миллиардов рублей, в 2027 году - 80 миллиардов, в 2028 году - 85 миллиардов рублей.
Бюджету ФОМС будут предоставляться межбюджетные трансферты: в 2026 году в объеме около 481,356 миллиарда рублей, в 2027 году - 497,967 миллиарда, в 2028 году - 519,88 миллиарда.
Основной статьей расходов бюджета ФОМС является субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в регионах.
Россия Антон Силуанов Борис Ковальчук Совет Федерации РФ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
