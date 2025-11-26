https://ria.ru/20251126/sovfed-2057743568.html
Совет Федерации принял закон о бесплатном обучении профессии не сдавших ГИА
россия
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.
В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России
осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное - оно бесплатное. Законом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты.
Предусматривается то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.
По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.
Минпросвещения и Рособрнадзор
, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профессиональное обучение.
Главная цель закона - сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Закон направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.