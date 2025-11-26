Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ОДКБ встретились в юрте перед неформальным ужином
16:43 26.11.2025 (обновлено: 16:50 26.11.2025)
Лидеры стран ОДКБ встретились в юрте перед неформальным ужином
Лидеры стран ОДКБ встретились в юрте перед неформальным ужином
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед неформальным ужином встретились в киргизской юрте, сообщил близкий к пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2025
в мире, белоруссия, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, эмомали рахмон, одкб
В мире, Белоруссия, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, ОДКБ
© Фото : Пул ПервогоЮрта, в которой встретились лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Юрта, в которой встретились лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед неформальным ужином встретились в киргизской юрте, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
"А встретились президенты, кстати, вот в этой юрте. Пообщались", - говорится в сообщении.
По данным канала, после этого президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко осмотрели выставку.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября под председательством Киргизии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала