Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Победители международного Победители международного конкурса турагентов Starway 2025, прошедшего в Турции, рассказали о самых необычных или недорогих маршрутах на Новый год. Упомянули популярные места — Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, но есть и экзотика — Маврикий, Оман, ЮАР, Филиппины. Кроме того, профессионалы поделились информацией о том, какой отдых заказывают сами для себя и где собираются загадать желание под бой курантов. Как встретить праздник, чтобы он запомнился надолго, — в материале РИА Новости.

Сергей Нисневич, "Бюро путешествий групп", Калининград

Куда поехать: мы рекомендуем, даже настаиваем на бронировании новогодних туров заранее. В идеале — летом. Сейчас большую часть достойных и выгодных вариантов уже раскупили.

© Getty Images / resulmuslu Новогодний салют в Стамбуле © Getty Images / resulmuslu Новогодний салют в Стамбуле

Для тех, кто еще не определились, из относительно бюджетных можно рассмотреть Калининград или зимнюю Турцию. Хороший пляжный отдых в Египте или ОАЭ: будет тепло, но не более.

Есть свободные номера в гостиницах Таиланда, Кубы, а вот Мальдивы, Вьетнам, Сейшелы почти все разобраны. Либо же цены за гранью разумного.

© Getty Images / ioanna_alexa Новогодние украшения в городе Шарм-эш-Шейх, Египет © Getty Images / ioanna_alexa Новогодние украшения в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

Призываю позаботиться о следующих новогодних каникулах: мы с друзьями уже приобрели круиз на январь 2027-го — по выгодным ценам такие путешествия нужно бронировать за год.

Выбор для себя: в декабре планирую слетать в Египет с дочкой, посмотрим новые отели. Уже зарезервировали весеннюю Турцию, летим компанией из 30 человек. Новогодние праздники проведем в Калининграде.

Юлия Подтихова, "Бора-Бора", Санкт-Петербург

Куда поехать: самые популярные в этом году страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Китай и Вьетнам. Однако из-за погоды сезон немного сместился и нужно правильно выбирать курорты — те, которые тайфун обошел стороной.

© Getty Images / Quang Ho Новогодние украшения в городе Хошимин, Вьетнам © Getty Images / Quang Ho Новогодние украшения в городе Хошимин, Вьетнам

Сейчас во Вьетнаме лучшими считаются Фантхьет и остров Фукуок. В Таиланде стоит обратить внимание на Хуахин — курорт королевской семьи. Там прекрасные отели, пляжи и спокойное море. В Китае зимой наиболее востребован остров Хайнань. На длинные каникулы в эти страны можно сформировать комбинированные туры.

© Getty Images / Anna Kapustina Фонари на улице на острове Хайнань © Getty Images / Anna Kapustina Фонари на улице на острове Хайнань

Популярны круизы по Персидскому заливу, где за неделю предлагают посмотреть несколько стран и отдохнуть на шикарном круизном лайнере со "все включено".

Выбор для себя: Азия — тайский курорт Хуахин и вьетнамский остров Фукуок. Там стабильно хорошая погода, прекрасный сервис и пляжи.

В России очень интересно покататься на лыжах в Шерегеше, где отличные условия и программы отдыха.

Дмитрий Марков, "Юнитурс", Москва

Куда поехать: из необычных новогодних направлений я бы обозначил два формата.

© Getty Images / Mystockimages Молодая пара в бассейне, Мальдивы © Getty Images / Mystockimages Молодая пара в бассейне, Мальдивы

Первый — Мальдивы. Идеальное сочетание приватности, красоты и новогодней атмосферы: ужины под звездами, авторская гастрономия, развлечения без суеты, хороший пляж и риф у виллы.

Второй — круизы на лайнерах. Это путешествия для искушенных клиентов, ценящих концепцию "тихой роскоши" в европейском стиле. Просторные каюты, продуманный дизайн, продолжительные стоянки в портах, разнообразие маршрутов и спокойная атмосфера на борту. Именно здесь можно и нужно надевать изысканные платья и элегантные фраки.

© Getty Images / vale_t Новогодняя елка в городе Порт-Луи, Маврикий © Getty Images / vale_t Новогодняя елка в городе Порт-Луи, Маврикий

Выбор для себя: перед Новым годом отправлюсь на любимые Мальдивы. Праздники проведу дома в кругу семьи. В конце каникул планирую поехать на Бали, а после посетить Маврикий.

Андрей Черепанов, сеть турагентств "Кругосветка", Екатеринбург

Куда поехать: рекомендую вьетнамский остров Фукуок. Его открыли после пандемии в 2023-м, этот курорт только набирает обороты. Зимой там высокий сезон, солнечно и мало дождей.

© Getty Images / Pham Hung Украшенная церковь в городе Нячанг, Вьетнам © Getty Images / Pham Hung Украшенная церковь в городе Нячанг, Вьетнам

Курорт подойдет для отдыха с детьми: есть аквапарки, причем один — на острове, куда ведет канатная дорога. Еще — отличный сафари-парк с носорогами, жирафами, львами. В северной части Фукуока — пляж с морскими звездами, как в Доминикане.

© Getty Images / Wirestock Новогодняя елка в Дубае © Getty Images / Wirestock Новогодняя елка в Дубае

Среди экзотических направлений, востребованных у массового туриста, на первом месте Маврикий — красивейший остров. На втором — ОАЭ: привлекают возможность добраться из разных городов, относительно короткий перелет и разнообразнейшие развлечения.

© Getty Images / Diy13 Парк "Янода", Хайнань © Getty Images / Diy13 Парк "Янода", Хайнань

Наконец, Хайнань и материковый Китай. Электронная виза и прямые перелеты из регионов сделали это направление очень доступным.

Выбор для себя: на Новый год едем на горнолыжный курорт "Солнечная долина" в Челябинской области. Будем кататься, пойдем в баню, посетим горячие источники. Хочется снега и настоящей зимы.

Максим Лукьянов, "Другие места", Калининград

Куда поехать: из необычных новогодних направлений советую Шри-Ланку. Обязательно прокатитесь на поезде через горные чайные плантации — виды потрясающие. Посетите древние пещерные храмы Дамбуллы и юг страны — понаблюдайте за китами.

© Getty Images / hadynyah Чайные плантации на Шри-Ланке © Getty Images / hadynyah Чайные плантации на Шри-Ланке

Также обратите внимание на Оман — там сейчас настоящий бум туризма. Спокойнее, аутентичнее, чем в ОАЭ, а сервис на том же высоком уровне.

© Getty Images / Axel Hoerterer Украшенные деревья на Шри-Ланке © Getty Images / Axel Hoerterer Украшенные деревья на Шри-Ланке

Филиппины тоже набирают популярность. Белоснежные пляжи, дружелюбные местные жители, разумные цены и интересная культура — чувствуется испанское наследие. Плюс для дайверов — невероятные рифы.

Для любителей круизов — новогодние программы по Персидскому заливу: познакомитесь сразу с ОАЭ, Бахрейном и Катаром.

Выбор для себя: сам предпочитаю встречать Новый год дома с семьей — это важная традиция. На каникулах, возможно, организуем поездку на несколько дней, но пока не определились с направлением.

Светлана Зорина, турагентство "Лагуна", Пермь

Куда поехать: провести новогодние каникулы относительно бюджетно можно в Турции. Интерес к зимним поездкам туда растет: туристы едут тсменить обстановку, подышать морским воздухом, расслабиться в отелях на "все включено". Море холодное, но во многих гостиницах есть бассейны с подогревом.

© Getty Images / serts Новогодняя елка в Стамбуле © Getty Images / serts Новогодняя елка в Стамбуле

Есть недорогие туры в Египет и ОАЭ, но и там будет нежарко. Гарантированно тепло — в Таиланде, однако это дороже и перелет дольше.

Из экзотики рекомендую ЮАР: в январе температура около 30 градусов. Обожаю эту страну, была в ней много раз. Совсем другие культура, природа, стиль жизни.

Интересно отправиться в экскурсионный тур в Китай, Гонконг, Японию.

© Getty Images / Igor Tichonow Празднование Нового года на Мальдивах © Getty Images / Igor Tichonow Празднование Нового года на Мальдивах

Суперпопулярное направление зимой — Мальдивы. Но — пик сезона, многие отели распроданы, цены очень высокие: на треть, иногда в полтора раза выше, чем в другое время.

Элеонора Грибанова, Planetop Travel, Москва

Куда поехать: старая добрая классика — это ОАЭ, Дубай. На Новый год — фейерверки, многие празднуют прямо на пляжах. А в ресторанах выступают звезды. В "Атлантисе", например, на сцену выйдет группа Maroon 5.

© Getty Images / Patryk_Kosmider Новогодний салют в Дубае © Getty Images / Patryk_Kosmider Новогодний салют в Дубае

Другое топовое направление на зимние каникулы — Мальдивы. Отели готовят праздничную программу, украшают территорию, в крупных — концерты со звездами.

В Турции зимой нестабильная погода. Многие воспринимают это направление как альтернативу Подмосковью, только с системой "все включено" и большой развлекательной программой для детей.

© Getty Images / mohamed1 Новогодние украшения на улице в Каире, Египет © Getty Images / mohamed1 Новогодние украшения на улице в Каире, Египет

В Египте тепло, но ветрено, и лучше выбирать отели в бухтах. В Таиланде тоже встречают Новый год на берегу: по традиции зажигают бумажные фонарики, загадывают желание и отпускают их в полет.

Маврикий — прекрасное место для первого знакомства с Африкой. Классные отели, чисто, безопасно. Можно съездить на знаменитый завтрак с жирафами.