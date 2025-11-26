Рейтинг@Mail.ru
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 26.11.2025 (обновлено: 12:22 26.11.2025)
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России - РИА Новости, 26.11.2025
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России
Победители международного конкурса турагентов Starway 2025, прошедшего в Турции, рассказали о самых необычных или недорогих маршрутах на Новый год. Упомянули... РИА Новости, 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/dedmoroz-2056705642.html
туризм-важное, туризм, новый год, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , оаэ, таиланд, мальдивы, отдых в россии, турция, египет, маврикий, вьетнам
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Новый год, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, отдых в России, Турция, Египет, Маврикий, Вьетнам
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России

Лучшие турагенты России назвали самые необычные маршруты для встречи Нового года

© Getty Images / MaryvioletДевушка в бассейне
Девушка в бассейне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Maryviolet
Девушка в бассейне
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Победители международного конкурса турагентов Starway 2025, прошедшего в Турции, рассказали о самых необычных или недорогих маршрутах на Новый год. Упомянули популярные места — Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, но есть и экзотика — Маврикий, Оман, ЮАР, Филиппины. Кроме того, профессионалы поделились информацией о том, какой отдых заказывают сами для себя и где собираются загадать желание под бой курантов. Как встретить праздник, чтобы он запомнился надолго, — в материале РИА Новости.

Сергей Нисневич, "Бюро путешествий групп", Калининград

Куда поехать: мы рекомендуем, даже настаиваем на бронировании новогодних туров заранее. В идеале — летом. Сейчас большую часть достойных и выгодных вариантов уже раскупили.
© Getty Images / resulmusluНовогодний салют в Стамбуле
Новогодний салют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / resulmuslu
Новогодний салют в Стамбуле
Для тех, кто еще не определились, из относительно бюджетных можно рассмотреть Калининград или зимнюю Турцию. Хороший пляжный отдых в Египте или ОАЭ: будет тепло, но не более.
Есть свободные номера в гостиницах Таиланда, Кубы, а вот Мальдивы, Вьетнам, Сейшелы почти все разобраны. Либо же цены за гранью разумного.
© Getty Images / ioanna_alexaНовогодние украшения в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Новогодние украшения в городе Шарм-эль-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / ioanna_alexa
Новогодние украшения в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Призываю позаботиться о следующих новогодних каникулах: мы с друзьями уже приобрели круиз на январь 2027-го — по выгодным ценам такие путешествия нужно бронировать за год.
Выбор для себя: в декабре планирую слетать в Египет с дочкой, посмотрим новые отели. Уже зарезервировали весеннюю Турцию, летим компанией из 30 человек. Новогодние праздники проведем в Калининграде.

Юлия Подтихова, "Бора-Бора", Санкт-Петербург

Куда поехать: самые популярные в этом году страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Китай и Вьетнам. Однако из-за погоды сезон немного сместился и нужно правильно выбирать курорты — те, которые тайфун обошел стороной.
© Getty Images / Quang HoНовогодние украшения в городе Хошимин, Вьетнам
Новогодние украшения в городе Хошимин, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Quang Ho
Новогодние украшения в городе Хошимин, Вьетнам
Сейчас во Вьетнаме лучшими считаются Фантхьет и остров Фукуок. В Таиланде стоит обратить внимание на Хуахин — курорт королевской семьи. Там прекрасные отели, пляжи и спокойное море. В Китае зимой наиболее востребован остров Хайнань. На длинные каникулы в эти страны можно сформировать комбинированные туры.
© Getty Images / Anna KapustinaФонари на улице на острове Хайнань
Фонари на улице на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Anna Kapustina
Фонари на улице на острове Хайнань
Популярны круизы по Персидскому заливу, где за неделю предлагают посмотреть несколько стран и отдохнуть на шикарном круизном лайнере со "все включено".
Выбор для себя: Азия — тайский курорт Хуахин и вьетнамский остров Фукуок. Там стабильно хорошая погода, прекрасный сервис и пляжи.
В России очень интересно покататься на лыжах в Шерегеше, где отличные условия и программы отдыха.

Дмитрий Марков, "Юнитурс", Москва

Куда поехать: из необычных новогодних направлений я бы обозначил два формата.
© Getty Images / MystockimagesМолодая пара в бассейне, Мальдивы
Молодая пара в бассейне, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Mystockimages
Молодая пара в бассейне, Мальдивы
Первый — Мальдивы. Идеальное сочетание приватности, красоты и новогодней атмосферы: ужины под звездами, авторская гастрономия, развлечения без суеты, хороший пляж и риф у виллы.
Второй — круизы на лайнерах. Это путешествия для искушенных клиентов, ценящих концепцию "тихой роскоши" в европейском стиле. Просторные каюты, продуманный дизайн, продолжительные стоянки в портах, разнообразие маршрутов и спокойная атмосфера на борту. Именно здесь можно и нужно надевать изысканные платья и элегантные фраки.
© Getty Images / vale_tНовогодняя елка в городе Порт-Луи, Маврикий
Новогодняя елка в городе Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / vale_t
Новогодняя елка в городе Порт-Луи, Маврикий
Выбор для себя: перед Новым годом отправлюсь на любимые Мальдивы. Праздники проведу дома в кругу семьи. В конце каникул планирую поехать на Бали, а после посетить Маврикий.

Андрей Черепанов, сеть турагентств "Кругосветка", Екатеринбург

Куда поехать: рекомендую вьетнамский остров Фукуок. Его открыли после пандемии в 2023-м, этот курорт только набирает обороты. Зимой там высокий сезон, солнечно и мало дождей.
© Getty Images / Pham HungУкрашенная церковь в городе Нячанг, Вьетнам
Украшенная церковь в городе Нячанг, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Pham Hung
Украшенная церковь в городе Нячанг, Вьетнам
Курорт подойдет для отдыха с детьми: есть аквапарки, причем один — на острове, куда ведет канатная дорога. Еще — отличный сафари-парк с носорогами, жирафами, львами. В северной части Фукуока — пляж с морскими звездами, как в Доминикане.
© Getty Images / WirestockНовогодняя елка в Дубае
Новогодняя елка в Дубае - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Wirestock
Новогодняя елка в Дубае
Среди экзотических направлений, востребованных у массового туриста, на первом месте Маврикий — красивейший остров. На втором — ОАЭ: привлекают возможность добраться из разных городов, относительно короткий перелет и разнообразнейшие развлечения.
© Getty Images / Diy13Парк "Янода", Хайнань
Парк Янода, Хайнань - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Diy13
Парк "Янода", Хайнань
Наконец, Хайнань и материковый Китай. Электронная виза и прямые перелеты из регионов сделали это направление очень доступным.
Выбор для себя: на Новый год едем на горнолыжный курорт "Солнечная долина" в Челябинской области. Будем кататься, пойдем в баню, посетим горячие источники. Хочется снега и настоящей зимы.

Максим Лукьянов, "Другие места", Калининград

Куда поехать: из необычных новогодних направлений советую Шри-Ланку. Обязательно прокатитесь на поезде через горные чайные плантации — виды потрясающие. Посетите древние пещерные храмы Дамбуллы и юг страны — понаблюдайте за китами.
© Getty Images / hadynyahЧайные плантации на Шри-Ланке
Чайные плантации на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / hadynyah
Чайные плантации на Шри-Ланке
Также обратите внимание на Оман — там сейчас настоящий бум туризма. Спокойнее, аутентичнее, чем в ОАЭ, а сервис на том же высоком уровне.
© Getty Images / Axel HoertererУкрашенные деревья на Шри-Ланке
Украшенные деревья на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Axel Hoerterer
Украшенные деревья на Шри-Ланке
Филиппины тоже набирают популярность. Белоснежные пляжи, дружелюбные местные жители, разумные цены и интересная культура — чувствуется испанское наследие. Плюс для дайверов — невероятные рифы.
Для любителей круизов — новогодние программы по Персидскому заливу: познакомитесь сразу с ОАЭ, Бахрейном и Катаром.
Выбор для себя: сам предпочитаю встречать Новый год дома с семьей — это важная традиция. На каникулах, возможно, организуем поездку на несколько дней, но пока не определились с направлением.

Светлана Зорина, турагентство "Лагуна", Пермь

Куда поехать: провести новогодние каникулы относительно бюджетно можно в Турции. Интерес к зимним поездкам туда растет: туристы едут тсменить обстановку, подышать морским воздухом, расслабиться в отелях на "все включено". Море холодное, но во многих гостиницах есть бассейны с подогревом.
© Getty Images / sertsНовогодняя елка в Стамбуле
Новогодняя елка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / serts
Новогодняя елка в Стамбуле
Есть недорогие туры в Египет и ОАЭ, но и там будет нежарко. Гарантированно тепло — в Таиланде, однако это дороже и перелет дольше.
Из экзотики рекомендую ЮАР: в январе температура около 30 градусов. Обожаю эту страну, была в ней много раз. Совсем другие культура, природа, стиль жизни.
Интересно отправиться в экскурсионный тур в Китай, Гонконг, Японию.
© Getty Images / Igor TichonowПразднование Нового года на Мальдивах
Празднование Нового года на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Igor Tichonow
Празднование Нового года на Мальдивах
Суперпопулярное направление зимой — Мальдивы. Но — пик сезона, многие отели распроданы, цены очень высокие: на треть, иногда в полтора раза выше, чем в другое время.

Элеонора Грибанова, Planetop Travel, Москва

Куда поехать: старая добрая классика — это ОАЭ, Дубай. На Новый год — фейерверки, многие празднуют прямо на пляжах. А в ресторанах выступают звезды. В "Атлантисе", например, на сцену выйдет группа Maroon 5.
© Getty Images / Patryk_KosmiderНовогодний салют в Дубае
Новогодний салют в Дубае - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Patryk_Kosmider
Новогодний салют в Дубае
Другое топовое направление на зимние каникулы — Мальдивы. Отели готовят праздничную программу, украшают территорию, в крупных — концерты со звездами.
В Турции зимой нестабильная погода. Многие воспринимают это направление как альтернативу Подмосковью, только с системой "все включено" и большой развлекательной программой для детей.
© Getty Images / mohamed1Новогодние украшения на улице в Каире, Египет
Новогодние украшения на улице в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / mohamed1
Новогодние украшения на улице в Каире, Египет
В Египте тепло, но ветрено, и лучше выбирать отели в бухтах. В Таиланде тоже встречают Новый год на берегу: по традиции зажигают бумажные фонарики, загадывают желание и отпускают их в полет.
Маврикий — прекрасное место для первого знакомства с Африкой. Классные отели, чисто, безопасно. Можно съездить на знаменитый завтрак с жирафами.
Выбор для себя: много времени провожу в Дубае. Поэтому, скорее всего, буду любоваться фейерверками.
03:02
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
03:02
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмНовый годкуда поехатькуда можно лететьчто посмотретьОАЭТаиландМальдивыотдых в РоссииТурцияЕгипетМаврикийВьетнам
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
