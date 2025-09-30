В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года
В Турции на премии Starway —2025 назвали лучших турагентов России
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
ФЕТХИЕ, 30 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel. Сюда съехались более 450 представителей российских туристических агентств, десятки из них получили дипломы и награды.
© Фото предоставлено пресс-службой Coral TravelГенеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Гендиректор Coral Travel Осман Тав поприветствовал номинантов премии Starway — 2025. Он рассказал, что у компании вырос средний чек тура: "Мы вместе с нашими агентами продолжаем курс на продажи качественного продукта".
© Getty Images / efiredФетхие, Турция
Главные победители Starway –2025 — проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий:
· CORAL TRAVEL
· Travelata.ru
· Rasputina Travel Group (г. Тюмень)
· Другие Места (г. Калининград)
· Бюро Путешествий (г. Калининград)
· Лагуна-тур (г. Пермь)
· ИП Черепанов Андрей Юрьевич (г. Екатеринбург)
· BORABORA (г. Санкт-Петербург)
· МАГИЯ СОЛНЦА (г. Одинцово)
· ИП Колоскова (г. Тула)
· Латур (г. Мытищи)
· Планета-Топ (г. Москва)
· Юнитурс (г. Москва)
· Акватур (г. Москва)
· А-КЛУБ (г. Москва)
© Getty Images / redteaФетхие, Турция
Церемония награждения прошла в новом премиальном отеле XO Cape Arnna в Фетхие. Этот регион пока не очень знаком российским туристам, тем не менее – вполне доступен (местный аэропорт Даламан ежедневно принимает по несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов).
© Getty Images / JackFФетхие, Турция
Фетхие расположился на юго-западном побережье Турции, где Эгейское море встречается со Средиземным. Это место сочетает спокойствие рыбацкой гавани и притягательность курорта мирового уровня. Старый город с его базаром и узкими улочками хранит атмосферу османских времен, а набережная тянется вдоль бухты, полной яхт и прогулочных катеров. Над городом возвышаются древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скале.
© Getty Images / KenanOlgunФетхие, Турция
Поблизости — знаменитая голубая лагуна Олюдениз с пляжами и школами параглайдинга, а еще Долина бабочек, где обитают редкие виды насекомых и растут олеандры.
Фетхие удобен для путешествий: отсюда можно отправиться на морские экскурсии по островам, заняться дайвингом или исследовать Ликийскую тропу — один из самых живописных пеших маршрутов в мире.
