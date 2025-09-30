Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:31 30.09.2025 (обновлено: 15:42 30.09.2025)
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года - РИА Новости, 30.09.2025
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года
В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel... РИА Новости, 30.09.2025
ФЕТХИЕ, 30 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel. Сюда съехались более 450 представителей российских туристических агентств, десятки из них получили дипломы и награды.Гендиректор Coral Travel Осман Тав поприветствовал номинантов премии Starway — 2025. Он рассказал, что у компании вырос средний чек тура: "Мы вместе с нашими агентами продолжаем курс на продажи качественного продукта".Главные победители Starway –2025 — проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий:· CORAL TRAVEL· Travelata.ru· Rasputina Travel Group (г. Тюмень)· Другие Места (г. Калининград)· Бюро Путешествий (г. Калининград)· Лагуна-тур (г. Пермь)· ИП Черепанов Андрей Юрьевич (г. Екатеринбург) · BORABORA (г. Санкт-Петербург)· МАГИЯ СОЛНЦА (г. Одинцово) · ИП Колоскова (г. Тула) · Латур (г. Мытищи) · Планета-Топ (г. Москва) · Юнитурс (г. Москва) · Акватур (г. Москва) · А-КЛУБ (г. Москва)Церемония награждения прошла в новом премиальном отеле XO Cape Arnna в Фетхие. Этот регион пока не очень знаком российским туристам, тем не менее – вполне доступен (местный аэропорт Даламан ежедневно принимает по несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов).Фетхие расположился на юго-западном побережье Турции, где Эгейское море встречается со Средиземным. Это место сочетает спокойствие рыбацкой гавани и притягательность курорта мирового уровня. Старый город с его базаром и узкими улочками хранит атмосферу османских времен, а набережная тянется вдоль бухты, полной яхт и прогулочных катеров. Над городом возвышаются древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скале.Поблизости — знаменитая голубая лагуна Олюдениз с пляжами и школами параглайдинга, а еще Долина бабочек, где обитают редкие виды насекомых и растут олеандры.Фетхие удобен для путешествий: отсюда можно отправиться на морские экскурсии по островам, заняться дайвингом или исследовать Ликийскую тропу — один из самых живописных пеших маршрутов в мире.
туризм, новости - туризм, coral travel, турция, москва, куда поехать, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Coral Travel, Турция, Москва, куда поехать, туристы
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года

В Турции на премии Starway —2025 назвали лучших турагентов России

© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
ФЕТХИЕ, 30 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel. Сюда съехались более 450 представителей российских туристических агентств, десятки из них получили дипломы и награды.
© Фото предоставлено пресс-службой Coral TravelГенеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Coral Travel
Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Гендиректор Coral Travel Осман Тав поприветствовал номинантов премии Starway — 2025. Он рассказал, что у компании вырос средний чек тура: "Мы вместе с нашими агентами продолжаем курс на продажи качественного продукта".
© Getty Images / efiredФетхие, Турция
Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / efired
Фетхие, Турция
Главные победители Starway –2025 — проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий:
· CORAL TRAVEL
· Travelata.ru
· Rasputina Travel Group (г. Тюмень)
· Другие Места (г. Калининград)
· Бюро Путешествий (г. Калининград)
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа набережной в Фетхие, Турция
На набережной в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На набережной в Фетхие, Турция
· Лагуна-тур (г. Пермь)
· ИП Черепанов Андрей Юрьевич (г. Екатеринбург)
· BORABORA (г. Санкт-Петербург)
· МАГИЯ СОЛНЦА (г. Одинцово)
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
· ИП Колоскова (г. Тула)
· Латур (г. Мытищи)
· Планета-Топ (г. Москва)
· Юнитурс (г. Москва)
· Акватур (г. Москва)
· А-КЛУБ (г. Москва)
© Getty Images / redteaФетхие, Турция
Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / redtea
Фетхие, Турция
Церемония награждения прошла в новом премиальном отеле XO Cape Arnna в Фетхие. Этот регион пока не очень знаком российским туристам, тем не менее – вполне доступен (местный аэропорт Даламан ежедневно принимает по несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов).
© Getty Images / JackFФетхие, Турция
Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / JackF
Фетхие, Турция
Фетхие расположился на юго-западном побережье Турции, где Эгейское море встречается со Средиземным. Это место сочетает спокойствие рыбацкой гавани и притягательность курорта мирового уровня. Старый город с его базаром и узкими улочками хранит атмосферу османских времен, а набережная тянется вдоль бухты, полной яхт и прогулочных катеров. Над городом возвышаются древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скале.
© Getty Images / KenanOlgunФетхие, Турция
Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / KenanOlgun
Фетхие, Турция
Поблизости — знаменитая голубая лагуна Олюдениз с пляжами и школами параглайдинга, а еще Долина бабочек, где обитают редкие виды насекомых и растут олеандры.
Фетхие удобен для путешествий: отсюда можно отправиться на морские экскурсии по островам, заняться дайвингом или исследовать Ликийскую тропу — один из самых живописных пеших маршрутов в мире.
