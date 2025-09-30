https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045356872.html

В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года

В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года - РИА Новости, 30.09.2025

В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года

В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:31:00+03:00

2025-09-30T15:31:00+03:00

2025-09-30T15:42:00+03:00

туризм

туризм

новости - туризм

coral travel

турция

москва

куда поехать

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045215077_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_e57f086289adcc3e441c0a83016ecec8.jpg

ФЕТХИЕ, 30 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В Турции состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway – 2025. Она прошла на курорте XO Cape Arnna (Фетхие) под патронажем Coral Travel. Сюда съехались более 450 представителей российских туристических агентств, десятки из них получили дипломы и награды.Гендиректор Coral Travel Осман Тав поприветствовал номинантов премии Starway — 2025. Он рассказал, что у компании вырос средний чек тура: "Мы вместе с нашими агентами продолжаем курс на продажи качественного продукта".Главные победители Starway –2025 — проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий:· CORAL TRAVEL· Travelata.ru· Rasputina Travel Group (г. Тюмень)· Другие Места (г. Калининград)· Бюро Путешествий (г. Калининград)· Лагуна-тур (г. Пермь)· ИП Черепанов Андрей Юрьевич (г. Екатеринбург) · BORABORA (г. Санкт-Петербург)· МАГИЯ СОЛНЦА (г. Одинцово) · ИП Колоскова (г. Тула) · Латур (г. Мытищи) · Планета-Топ (г. Москва) · Юнитурс (г. Москва) · Акватур (г. Москва) · А-КЛУБ (г. Москва)Церемония награждения прошла в новом премиальном отеле XO Cape Arnna в Фетхие. Этот регион пока не очень знаком российским туристам, тем не менее – вполне доступен (местный аэропорт Даламан ежедневно принимает по несколько рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов).Фетхие расположился на юго-западном побережье Турции, где Эгейское море встречается со Средиземным. Это место сочетает спокойствие рыбацкой гавани и притягательность курорта мирового уровня. Старый город с его базаром и узкими улочками хранит атмосферу османских времен, а набережная тянется вдоль бухты, полной яхт и прогулочных катеров. Над городом возвышаются древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скале.Поблизости — знаменитая голубая лагуна Олюдениз с пляжами и школами параглайдинга, а еще Долина бабочек, где обитают редкие виды насекомых и растут олеандры.Фетхие удобен для путешествий: отсюда можно отправиться на морские экскурсии по островам, заняться дайвингом или исследовать Ликийскую тропу — один из самых живописных пеших маршрутов в мире.

https://ria.ru/20250902/puteshestviya-2038938281.html

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, coral travel, турция, москва, куда поехать, туристы