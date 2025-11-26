Ученые создали водный "поглотитель" свинца

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новый материал, который работает как ловушка для ионов свинца в сточных и природных водах, создан и протестирован специалистами Новый материал, который работает как ловушка для ионов свинца в сточных и природных водах, создан и протестирован специалистами ТюмГУ в составе исследовательского коллектива. С его помощью возможно извлекать из водоемов этот экотоксикант удобнее и быстрее. Результаты представлены в Polymer Bulletin.

Основные источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами — горнодобывающая, металлургическая, гальваническая и сталелитейная промышленности. При поломках системы фильтрации на предприятиях большое количество ионов свинца и других металлов, которые являются ядами для бактерий, растений и млекопитающих, может попасть в сточные воды или природные водоемы, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Для человека отравление свинцом чревато поражением нервной системы и головного мозга, добавили в вузе.

Специалисты ТюмГУ с коллегами из Казахстана, Азербайджана, Индии, Китая и Саудовской Аравии разработали и проверили эффективность материала, который способен "захватывать" свинец из воды в водоеме. В его основе — гуминовые кислоты, выделяемые из угля.

« "Мы получили "ловушки" для свинца с особыми порами, в которые может поместиться именно ион свинца. Результат исследования процесса поглощения этого элемента из воды показал, что новый материал работает эффективнее существующих аналогов. К тому же свинец легко извлекается из нашего сорбента", — рассказала заведующий кафедрой органической и экологической химии ТюмГУ Гульнара Шигабаева.

Ученый добавила, что сорбент захватывает именно ионы свинца из-за того, что в него заложена "память" о размерах и заряде частиц этого элемента. Такая технология создания полимеров называется молекулярным импринтингом.

"В составе материала на основе гуминовых кислот и акриловой кислоты есть полости — отпечатки ионов свинца. Меньшие по размеру частицы, например, железа будут через них "проскакивать", а большие по размеру не "влезут" в сорбент", — объяснила Шигабаева.

Гранулированный сорбент может помещаться в воду, а потом, после набухания и сорбции иона свинца, извлекаются механическими методами. Один грамм сорбента может "вытащить" из воды 50 миллиграммов ионов за час, установили специалисты в ходе лабораторных экспериментов.