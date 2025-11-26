Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали водный "поглотитель" свинца - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/nauka-2057144977.html
Ученые создали водный "поглотитель" свинца
Ученые создали водный "поглотитель" свинца - РИА Новости, 26.11.2025
Ученые создали водный "поглотитель" свинца
Новый материал, который работает как ловушка для ионов свинца в сточных и природных водах, создан и протестирован специалистами ТюмГУ в составе... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:00:00+03:00
2025-11-26T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
казахстан
азербайджан
индия
тюменский государственный университет
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057132423_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_46e619912efaf2e65d8f163ea77c049c.jpg
https://ria.ru/20251027/nauka-2050343141.html
https://ria.ru/20250902/uchenye-2039000149.html
https://ria.ru/20250908/nauka-2039339962.html
казахстан
азербайджан
индия
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057132423_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2e683529ce8558d179215e97e54b840b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, казахстан, азербайджан, индия, тюменский государственный университет, тюмень, россия, химия, экология, вода, металл, металлы
Наука, Наука, Университетская наука, Казахстан, Азербайджан, Индия, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, Химия, Экология, Вода, Металл, металлы

Ученые создали водный "поглотитель" свинца

© Getty Images / mariusz_prusaczykОчистные сооружения
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / mariusz_prusaczyk
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новый материал, который работает как ловушка для ионов свинца в сточных и природных водах, создан и протестирован специалистами ТюмГУ в составе исследовательского коллектива. С его помощью возможно извлекать из водоемов этот экотоксикант удобнее и быстрее. Результаты представлены в Polymer Bulletin.
Основные источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами — горнодобывающая, металлургическая, гальваническая и сталелитейная промышленности. При поломках системы фильтрации на предприятиях большое количество ионов свинца и других металлов, которые являются ядами для бактерий, растений и млекопитающих, может попасть в сточные воды или природные водоемы, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Для человека отравление свинцом чревато поражением нервной системы и головного мозга, добавили в вузе.
Семена тика - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученые нашли новый способ очистки воды с помощью семян тика
27 октября, 09:00
Специалисты ТюмГУ с коллегами из Казахстана, Азербайджана, Индии, Китая и Саудовской Аравии разработали и проверили эффективность материала, который способен "захватывать" свинец из воды в водоеме. В его основе — гуминовые кислоты, выделяемые из угля.
«
"Мы получили "ловушки" для свинца с особыми порами, в которые может поместиться именно ион свинца. Результат исследования процесса поглощения этого элемента из воды показал, что новый материал работает эффективнее существующих аналогов. К тому же свинец легко извлекается из нашего сорбента", — рассказала заведующий кафедрой органической и экологической химии ТюмГУ Гульнара Шигабаева.
Ученый добавила, что сорбент захватывает именно ионы свинца из-за того, что в него заложена "память" о размерах и заряде частиц этого элемента. Такая технология создания полимеров называется молекулярным импринтингом.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов
2 сентября, 08:30
"В составе материала на основе гуминовых кислот и акриловой кислоты есть полости — отпечатки ионов свинца. Меньшие по размеру частицы, например, железа будут через них "проскакивать", а большие по размеру не "влезут" в сорбент", — объяснила Шигабаева.
Гранулированный сорбент может помещаться в воду, а потом, после набухания и сорбции иона свинца, извлекаются механическими методами. Один грамм сорбента может "вытащить" из воды 50 миллиграммов ионов за час, установили специалисты в ходе лабораторных экспериментов.
Проверка водоема - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
8 сентября, 07:00
В будущем специалисты планируют разработать молекулярные импринтированные полимерные сорбенты для других экотоксикантов: никеля, меди и цинка. Кроме того, будет проведена оценка эффективности новых материалов в реальных, природных условиях.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКазахстанАзербайджанИндияТюменский государственный университетТюменьРоссияХимияЭкологияВодаМеталлметаллы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала