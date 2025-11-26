Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанский специалист Хосеп Гвардиола взял на себя всю ответственность за поражение команды в матче Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера", отметив, что все футболисты его команды были выдающимися в этой встрече.
Во вторник "Манчестер Сити" на своем поле уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. "Горожане" потерпели первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
23’ • Алекс Гримальдо
(Christian Kofane)
54’ • Патрик Шик
(Ибрагим Маза)
"Я беру на себя полную ответственность, считаю, что вышедшие на поле игроки были выдающимися, но мы упустили что-то важное. Теперь нам предстоит бороться в следующих матчах. "Байер" был хорош. В целом мы тоже показали себя с хорошей стороны, у нас было больше моментов, но они не были реализованы", - приводит слова Гвардиолы Би-би-си.
В следующем туре "Манчестер Сити" в Мадриде сыграет с испанским "Реалом". Команда Гвардиолы располагается на шестом месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков за 5 туров.