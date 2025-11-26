Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанский специалист Хосеп Гвардиола взял на себя всю ответственность за поражение команды в матче Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера", отметив, что все футболисты его команды были выдающимися в этой встрече.