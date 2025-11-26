Рейтинг@Mail.ru
Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов
26.11.2025
Футбол
 
12:03 26.11.2025
Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов
Возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанский специалист Хосеп Гвардиола взял на себя всю ответственность за поражение команды в матче Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
футбол
байер 04
манчестер сити
лига чемпионов уефа
байер 04, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Байер 04, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов

Гвардиола взял всю ответственность на себя на после поражения "Байеру" в ЛЧ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возглавляющий английский "Манчестер Сити" испанский специалист Хосеп Гвардиола взял на себя всю ответственность за поражение команды в матче Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера", отметив, что все футболисты его команды были выдающимися в этой встрече.
Во вторник "Манчестер Сити" на своем поле уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. "Горожане" потерпели первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
0 : 2
Байер
23‎’‎ • Алекс Гримальдо
(Christian Kofane)
54‎’‎ • Патрик Шик
(Ибрагим Маза)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я беру на себя полную ответственность, считаю, что вышедшие на поле игроки были выдающимися, но мы упустили что-то важное. Теперь нам предстоит бороться в следующих матчах. "Байер" был хорош. В целом мы тоже показали себя с хорошей стороны, у нас было больше моментов, но они не были реализованы", - приводит слова Гвардиолы Би-би-си.
В следующем туре "Манчестер Сити" в Мадриде сыграет с испанским "Реалом". Команда Гвардиолы располагается на шестом месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков за 5 туров.
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ
26 ноября, 07:07
 
ФутболБайер 04Манчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
