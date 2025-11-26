Рейтинг@Mail.ru
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 26.11.2025 (обновлено: 14:45 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/biometriya-2057693874.html
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах - РИА Новости, 26.11.2025
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах
Применение биометрии в российских школах для безопасного прохода на территорию может быть только добровольным, рассказали РИА Новости в Центре биометрических... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:25:00+03:00
2025-11-26T14:45:00+03:00
дмитрий григоренко
россия
совет федерации рф
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969427721_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_282c7d4da5da11616e36068c6b2f009f.jpg
https://ria.ru/20250921/biometriya-2043307590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969427721_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_891f606bbb12f4d499494f352842bb73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий григоренко, россия, совет федерации рф, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Дмитрий Григоренко, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах

ЦБТ: применение биометрии в российских школах может быть только добровольным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Применение биометрии в российских школах для безопасного прохода на территорию может быть только добровольным, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, что школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму.
"Применение биометрии - всегда добровольно. В школах она также может использоваться только с согласия родителей и учащихся. Речи о том, чтобы пускать в школы "только по биометрии", быть не может", - сообщили в ЦБТ.
Там уточнили, что сами биометрические данные надежно защищены и хранятся в государственной единой биометрической системе.
В свою очередь каждый пользователь системы может свободно управлять своими данными. На портале "Госуслуг" можно отозвать согласие на обработку биометрии или просто удалить образец.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
21 сентября, 10:25
 
Дмитрий ГригоренкоРоссияСовет Федерации РФГосдума РФОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала