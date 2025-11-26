В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Применение биометрии в российских школах для безопасного прохода на территорию может быть только добровольным, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

"Применение биометрии - всегда добровольно. В школах она также может использоваться только с согласия родителей и учащихся. Речи о том, чтобы пускать в школы "только по биометрии", быть не может", - сообщили в ЦБТ.

Там уточнили, что сами биометрические данные надежно защищены и хранятся в государственной единой биометрической системе.