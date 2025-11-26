https://ria.ru/20251126/biometriya-2057693874.html
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах - РИА Новости, 26.11.2025
В ЦБТ рассказали, как будут внедрять биометрию в российских школах
Применение биометрии в российских школах для безопасного прохода на территорию может быть только добровольным, рассказали РИА Новости в Центре биометрических... РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Применение биометрии в российских школах для безопасного прохода на территорию может быть только добровольным, рассказали РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации
, что школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму
.
"Применение биометрии - всегда добровольно. В школах она также может использоваться только с согласия родителей и учащихся. Речи о том, чтобы пускать в школы "только по биометрии", быть не может", - сообщили в ЦБТ.
Там уточнили, что сами биометрические данные надежно защищены и хранятся в государственной единой биометрической системе.
В свою очередь каждый пользователь системы может свободно управлять своими данными. На портале "Госуслуг" можно отозвать согласие на обработку биометрии или просто удалить образец.