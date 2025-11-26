БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе мероприятий планируется обсудить военно-политическую обстановку в странах-участницах Организации, принять ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ, совершенствование механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, "в завершение работы будут подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период и спланированы мероприятия на следующий год".
"В заседаниях примут участие делегации государств-членов ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также руководители рабочих органов Организации", - говорится в сообщении.