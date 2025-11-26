Рейтинг@Mail.ru
Белоусов прибыл в Бишкек - РИА Новости, 26.11.2025
23:24 26.11.2025
Белоусов прибыл в Бишкек
Белоусов прибыл в Бишкек
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2025
Белоусов прибыл в Бишкек

Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе мероприятий планируется обсудить военно-политическую обстановку в странах-участницах Организации, принять ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ, совершенствование механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, "в завершение работы будут подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период и спланированы мероприятия на следующий год".
"В заседаниях примут участие делегации государств-членов ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также руководители рабочих органов Организации", - говорится в сообщении.
Юрта, в которой встретились лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава Киргизии сделал национальные подарки лидерам стран ОДКБ
ПолитикаРоссияБишкекБелоруссияАндрей БелоусовОДКБ
 
 
