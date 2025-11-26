БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным Минобороны, "в завершение работы будут подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период и спланированы мероприятия на следующий год".