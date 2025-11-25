Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057474214.html
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент - РИА Новости, 25.11.2025
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить саммит "большой двадцатки", который пройдет в Майами, США в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:18:00+03:00
2025-11-25T17:18:00+03:00
в мире
сша
китай
майами
си цзиньпин
скотт бессент
сирил рамафоса
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
https://ria.ru/20251120/prezident-2056399806.html
сша
китай
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, майами, си цзиньпин, скотт бессент, сирил рамафоса, большая двадцатка
В мире, США, Китай, Майами, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Сирил Рамафоса, Большая двадцатка
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент

Бессент: Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить саммит "большой двадцатки", который пройдет в Майами, США в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса 23 ноября официально завершил саммит "Группы двадцати". Теперь председательство в G20 перейдет к США.
"Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) также будет в США на саммите G20 в Doral (гольф-клуб недалеко от Майами, США - ред.)", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США
20 ноября, 18:29
 
В миреСШАКитайМайамиСи ЦзиньпинСкотт БессентСирил РамафосаБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала