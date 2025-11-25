https://ria.ru/20251125/ssha-2057474214.html
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент - РИА Новости, 25.11.2025
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить саммит "большой двадцатки", который пройдет в Майами, США в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:18:00+03:00
в мире
сша
китай
майами
си цзиньпин
скотт бессент
сирил рамафоса
большая двадцатка
2025
Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами, заявил Бессент
Бессент: Си Цзиньпин может посетить саммит G20 в Майами