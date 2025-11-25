Путин посетит Бишкек с трехдневным визитом

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию, в рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет участие в саммите ОДКБ и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин прилетит в Киргизию с государственным визитом 25 ноября. В аэропорту его встретит президент Киргизии Садыр Жапаров . Они вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке . Также президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.

На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.

Российско-киргизские отношения

Как отмечал Путин на встрече с Жапаровым в феврале 2024 года, российско-киргизские отношения развиваются успешно по всем направлениям. По словам президента РФ , Россия является одним из основных торгово-экономических партнёров республики. К примеру, Россия занимает второе место (после Китая ) по объему товарооборота во внешней торговле Киргизии, сообщается в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту. Показатель составляет 22,3%. Доля рубля во взаиморасчетах с Киргизией достигла 97%.

Страны развивают взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов, " Газпром " реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", а " Росатом " прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности.

Путин отмечал хорошую работу Российско-Киргизского Фонда развития. Он профинансировал 3625 малых и крупных проектов на общую сумму 938 миллионов долларов в приоритетных секторах экономики Киргизии.

Кроме того, страны уделяют должное внимание гуманитарной составляющей двустороннего взаимодействия, подчеркивал Путин на переговорах с Жапаровым в июле 2025 года в Кремле. Тогда он также поблагодарил коллегу за то, что русскому языку придан особый статус в Киргизии. Это позволяет сторонам работать более эффективно по ряду направлений, в том числе и в сфере экономики, отмечал президент РФ.

Встреча с Лукашенко

После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Их предыдущие переговоры состоялись 26 сентября в Кремле – белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.

Как отмечал президент РФ во время переговоров с Лукашенко в Пекине 2 сентября, где бы они ни встречались, им всегда есть о чем поговорить, и эти встречи "даром не проходят". Путин подчеркивал, что Россию и Белоруссию связывают близкие межгосударственные отношения, стороны многое делают с точки зрения экономического роста, имеют много направлений в сфере кооперации.

Так, товарооборот России и Белоруссии составляет свыше 50 миллиардов долларов, при этом он продолжает расти, сообщал Путин. Также президент РФ отмечал ритмичную работу по обеспечению безопасности Союзного государства. В рамках этого процесса Москва и Минск ранее договорились о поставке Белоруссии ракетного комплекса "Орешник". Лукашенко сообщал, что "Орешник" может встать на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

Саммит ОДКБ

Третий день визита Путина в Киргизию будет посвящен сотрудничеству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Участие в нем также подтвердили лидеры Киргизии, Белоруссии и Таджикистана Армения участвовать не будет.

Взаимодействие государств в рамках ОДКБ имеет действительно важное значение, заявил Путин на прошлом саммите организации, который состоялся в ноябре 2024 года в Астане . По словам президента РФ, это взаимодействие носит союзнический характер и выстраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения интересов друг друга.

В ходе предстоящего саммита лидеры государств проведут заседание в узком составе, в рамках которого запланирован откровенный и доверительный разговор без участия СМИ. Затем лидеры продолжат работу в рамках заседания в расширенном составе, открытом для журналистов. На нем Путин изложит приоритетные направления председательства РФ в ОДКБ в 2026 году.