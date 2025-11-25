Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит Бишкек с трехдневным визитом - РИА Новости, 25.11.2025
07:13 25.11.2025
Путин посетит Бишкек с трехдневным визитом
Путин посетит Бишкек с трехдневным визитом
Президент РФ Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию, в рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет... РИА Новости, 25.11.2025
россия, киргизия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, юрий ушаков, одкб, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Киргизия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков, ОДКБ, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин посетит Бишкек с трехдневным визитом

Путин 25-27 ноября посетит Киргизию с рабочим визитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию, в рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет участие в саммите ОДКБ и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин прилетит в Киргизию с государственным визитом 25 ноября. В аэропорту его встретит президент Киргизии Садыр Жапаров. Они вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Также президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
Президент России Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Стала известна программа Путина в Киргизии
24 ноября, 18:55
На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства запланирована церемония официальной встречи, после которой пройдут российско-киргизские переговоры. По их итогам лидеры подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.

Российско-киргизские отношения

Как отмечал Путин на встрече с Жапаровым в феврале 2024 года, российско-киргизские отношения развиваются успешно по всем направлениям. По словам президента РФ, Россия является одним из основных торгово-экономических партнёров республики. К примеру, Россия занимает второе место (после Китая) по объему товарооборота во внешней торговле Киргизии, сообщается в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту. Показатель составляет 22,3%. Доля рубля во взаиморасчетах с Киргизией достигла 97%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин на саммите ОДКБ изложит приоритеты российского председательства
24 ноября, 17:42
Страны развивают взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов, "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", а "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности.
Путин отмечал хорошую работу Российско-Киргизского Фонда развития. Он профинансировал 3625 малых и крупных проектов на общую сумму 938 миллионов долларов в приоритетных секторах экономики Киргизии.
Кроме того, страны уделяют должное внимание гуманитарной составляющей двустороннего взаимодействия, подчеркивал Путин на переговорах с Жапаровым в июле 2025 года в Кремле. Тогда он также поблагодарил коллегу за то, что русскому языку придан особый статус в Киргизии. Это позволяет сторонам работать более эффективно по ряду направлений, в том числе и в сфере экономики, отмечал президент РФ.

Встреча с Лукашенко

После завершения российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ запланирована беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Их предыдущие переговоры состоялись 26 сентября в Кремле – белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле
24 ноября, 17:44
Как отмечал президент РФ во время переговоров с Лукашенко в Пекине 2 сентября, где бы они ни встречались, им всегда есть о чем поговорить, и эти встречи "даром не проходят". Путин подчеркивал, что Россию и Белоруссию связывают близкие межгосударственные отношения, стороны многое делают с точки зрения экономического роста, имеют много направлений в сфере кооперации.
Так, товарооборот России и Белоруссии составляет свыше 50 миллиардов долларов, при этом он продолжает расти, сообщал Путин. Также президент РФ отмечал ритмичную работу по обеспечению безопасности Союзного государства. В рамках этого процесса Москва и Минск ранее договорились о поставке Белоруссии ракетного комплекса "Орешник". Лукашенко сообщал, что "Орешник" может встать на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

Саммит ОДКБ

Третий день визита Путина в Киргизию будет посвящен сотрудничеству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Участие в нем также подтвердили лидеры Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения участвовать не будет.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
24 ноября, 20:42
Взаимодействие государств в рамках ОДКБ имеет действительно важное значение, заявил Путин на прошлом саммите организации, который состоялся в ноябре 2024 года в Астане. По словам президента РФ, это взаимодействие носит союзнический характер и выстраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения интересов друг друга.
В ходе предстоящего саммита лидеры государств проведут заседание в узком составе, в рамках которого запланирован откровенный и доверительный разговор без участия СМИ. Затем лидеры продолжат работу в рамках заседания в расширенном составе, открытом для журналистов. На нем Путин изложит приоритетные направления председательства РФ в ОДКБ в 2026 году.
Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. По традиции совместной пресс-конференции лидеров стран ОДКБ не запланировано, однако ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков
24 ноября, 17:45
 
Россия Киргизия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко Юрий Ушаков ОДКБ Газпром Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
