День благодарения в США

Ежегодно в четвертый четверг ноября в США отмечается национальный праздник День благодарения (Thanksgiving Day).
В 2025 году он пройдет 27 ноября.
Это один из самых популярных праздников в стране.
По традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.
Идея празднования окончания сбора урожая восходит к древности. В Северной Америке этот праздник трансформировался в благодарственные молебны за богатый урожай, сопровождавшиеся обильным угощением. По некоторым сведениям, первые благодарственные молебны европейских переселенцев состоялись в 1607 году в Джеймстауне, а также в колонии штата Мэн.
Однако в большинстве случаев историю возникновения праздника связывают с поселенцами, которые прибыли в Америку из Англии в конце 1620 года. Осенью 1621 года губернатор образованной ими колонии Плимут Уильям Брадфорд пригласил живущих по соседству индейцев отметить вместе с поселенцами трехдневный праздник в честь первого урожая, собранного после голодной зимы в Новом Свете, которую колонисты пережили во многом благодаря помощи туземцев.
Это был первый День благодарения, но колонисты не только не называли его так, но и не планировали делать его традицией – в следующем году праздника не было, его провели повторно лишь в 1623 году в ознаменование окончания засухи, которая угрожала урожаю.
Долгое время праздник был неофициальным. Европейские переселенцы устраивали торжества сбора осеннего урожая на местном уровне.
Первый официальный День благодарения был объявлен в 1777 году Континентальным конгрессом и прошел 18 декабря того же года.
В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил праздник национальным событием. Датой проведения "Дня благодарения и общественной молитвы" (A day of public thanksgiving and prayer) стало 26 ноября, четверг. Однако в последующие годы День благодарения продолжали проводить нерегулярно. Общенациональным праздником он стал только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил, что отныне последний четверг ноября будет отмечаться как День благодарения. Правда, уже в 1865 году праздник отмечался в первый четверг ноября – так провозгласил президент США Эндрю Джонсон. В остальные годы День благодарения отмечался в последний четверг ноября.
В 1939-1941 годах для расширения рождественского сезона покупок президент США Франклин Рузвельт перенес праздник на предпоследний четверг ноября. Перенос вызвал раскол среди штатов – 16 штатов отказались изменить традицию и продолжали отмечать праздник по-старому. После двух лет путаницы и жалоб 26 декабря 1941 года Рузвельт подписал закон, устанавливающий празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября.
За годы существования у праздника сложился ряд традиций, которые американцы тщательно соблюдают.
День благодарения носит семейный характер, на праздничный стол традиционно подают фаршированную клюквенным соусом индейку и открытый тыквенный пирог.
Еще одна традиция праздника – ежегодная торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне праздника.
В соответствии с этой традицией хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на праздничном столе.
Традиция чествования индейки на День благодарения, согласно наиболее распространенной версии, была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация производителей мяса индейки (National Turkey Federation) впервые подарила птицу президенту США Гарри Трумэну. Однако только в 1963 году президент Джон Кеннеди оставил в живых полученную в подарок птицу.
С 1989 года церемония помилования индейки главой государства стала ежегодной, первую официальную церемонию провел президент США Джордж Буш-старший.
Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. Этих птиц специально готовят к почетной миссии – кормят с рук и приучают не бояться незнакомых людей. В канун Дня благодарения президенту США на особой церемонии демонстрируют двух наиболее достойных представителей семейства индюшачьих – собственно "национальную индейку" и ее заместителя – "вице-индейку".
Белый дом выбирает имена для индеек, зачастую на основе предложений общественности. Окончательный выбор объявляется президентом во время церемонии.
После церемонии помилования индейки и ее дублера их отправляют в музейный птичник.
Еще одним атрибутом праздника являются традиционные костюмированные парады. Первый подобный парад провел в 1924 году в Детройте универмаг Hudson's.
Самый известный парад проводится ежегодно в Нью-Йорке также с 1924 года. Его организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси" (Macy"s). Главной достопримечательностью парада являются надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят по Бродвею.
В 1948 году парад впервые транслировался по сетевому телевидению. С 1952 года парад официально показывает телеканал NBC. Прямую трансляцию по телевидению ежегодно смотрят около 50 миллионов зрителей.
После Дня благодарения во всех магазинах страны происходит открытие традиционных предрождественских распродаж, с 1960-х годов этот день известен также как "Черная пятница" из-за огромных пробок, возникающих на улицах.
