Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной
Байден помиловал индеек и заявил, что американцы живут в величайшей стране
© AP Photo / Andrew HarnikЦеремония помилования индейки в Белом доме, Вашингтон, 2022 год
© AP Photo / Andrew Harnik
Церемония помилования индейки в Белом доме, Вашингтон, 2022 год . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в величайшей стране на Земле".
«
"Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", - сказал Байден, поздравляя жителей страны с предстоящим в четверг, 23 ноября, праздником.
Основным символом торжества является запеченная фаршированная индейка - американцы покупают замороженные многокилограммовые тушки птицы и часами готовят их к приезду гостей.
Традиция помилования президентом двух птиц существует уже 76 лет. В этом году Байден помиловал на лужайке перед Белым домом птиц Либерти (Свобода) и Белл (Колокол), названных в честь бронзового Колокола свободы - исторической реликвии XVIII века, которая находится в столице штата Пенсильвания Филадельфии. Несмотря на героические имена, птицы с Пенсильванией никак не связаны - их привезли в Вашингтон из Миннесоты.