Рейтинг@Mail.ru
Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 20.11.2023 (обновлено: 21:31 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/indeyka-1910681933.html
Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной
Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной - РИА Новости, 20.11.2023
Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной
Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:26
2023-11-20T21:31
в мире
сша
пенсильвания
филадельфия
джо байден
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910552973_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7e5c033c87b31598ccdbe0c210b67a42.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в величайшей стране на Земле". "Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", - сказал Байден, поздравляя жителей страны с предстоящим в четверг, 23 ноября, праздником. Основным символом торжества является запеченная фаршированная индейка - американцы покупают замороженные многокилограммовые тушки птицы и часами готовят их к приезду гостей. Традиция помилования президентом двух птиц существует уже 76 лет. В этом году Байден помиловал на лужайке перед Белым домом птиц Либерти (Свобода) и Белл (Колокол), названных в честь бронзового Колокола свободы - исторической реликвии XVIII века, которая находится в столице штата Пенсильвания Филадельфии. Несмотря на героические имена, птицы с Пенсильванией никак не связаны - их привезли в Вашингтон из Миннесоты.
https://ria.ru/20231120/den_blagodareniya-1910557248.html
сша
пенсильвания
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910552973_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eba5f4daba00f4ff63a15f7127c6f527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, филадельфия, джо байден, праздники
В мире, США, Пенсильвания, Филадельфия, Джо Байден, праздники
Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной

Байден помиловал индеек и заявил, что американцы живут в величайшей стране

© AP Photo / Andrew HarnikЦеремония помилования индейки в Белом доме, Вашингтон, 2022 год
Церемония помилования индейки в Белом доме, Вашингтон, 2022 год - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Церемония помилования индейки в Белом доме, Вашингтон, 2022 год . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в величайшей стране на Земле".
«
"Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", - сказал Байден, поздравляя жителей страны с предстоящим в четверг, 23 ноября, праздником.
Основным символом торжества является запеченная фаршированная индейка - американцы покупают замороженные многокилограммовые тушки птицы и часами готовят их к приезду гостей.
Традиция помилования президентом двух птиц существует уже 76 лет. В этом году Байден помиловал на лужайке перед Белым домом птиц Либерти (Свобода) и Белл (Колокол), названных в честь бронзового Колокола свободы - исторической реликвии XVIII века, которая находится в столице штата Пенсильвания Филадельфии. Несмотря на героические имена, птицы с Пенсильванией никак не связаны - их привезли в Вашингтон из Миннесоты.
Индейка, помилованная президентом Трампом в 2018 году
Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США
Вчера, 13:38
 
В миреСШАПенсильванияФиладельфияДжо Байденпраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала