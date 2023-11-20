https://ria.ru/20231120/indeyka-1910681933.html

Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной

Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной - РИА Новости, 20.11.2023

Байден помиловал индеек и назвал США величайшей страной

Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:26

2023-11-20T21:26

2023-11-20T21:31

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что им "повезло жить в величайшей стране на Земле". "Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", - сказал Байден, поздравляя жителей страны с предстоящим в четверг, 23 ноября, праздником. Основным символом торжества является запеченная фаршированная индейка - американцы покупают замороженные многокилограммовые тушки птицы и часами готовят их к приезду гостей. Традиция помилования президентом двух птиц существует уже 76 лет. В этом году Байден помиловал на лужайке перед Белым домом птиц Либерти (Свобода) и Белл (Колокол), названных в честь бронзового Колокола свободы - исторической реликвии XVIII века, которая находится в столице штата Пенсильвания Филадельфии. Несмотря на героические имена, птицы с Пенсильванией никак не связаны - их привезли в Вашингтон из Миннесоты.

https://ria.ru/20231120/den_blagodareniya-1910557248.html

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пенсильвания

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Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, филадельфия, джо байден, праздники