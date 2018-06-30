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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"У Бога есть чувство юмора": почему американцы выбирают православие

(обновлено: 08:26 30.06.2018)
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© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваСвято-Троицкий собор в Сан-ФранцискоСвято-Троицкий собор в Сан-Франциско
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Наталия Федотова. Старейшему русскому храму в Северной Америке в этом году исполняется 150 лет, а вообще православию на американском континенте — более двух веков. В чем его самобытность, каковы традиции и чем они привлекают граждан США — в материале РИА Новости.

Земля алеутов и индейцев

Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Православное духовенство из США посетит российские святыни
"Сегодня Православная церковь в Америке объединяет все этнические группы и повсеместно присутствует в США, Канаде и Мексике", — отмечает епископ Санта-Роузский Даниил (Брум).

Первым православным миссионером в Америке был русский монах — преподобный Герман Аляскинский, приплывший с несколькими насельниками Валаамского монастыря на Аляску в 1794 году для проповеди Евангелия среди местных жителей. Миссионеры обосновались на островах Кадьяк и Спрус (Еловый). А первым Алеутским епископом стал святитель Иннокентий (Вениаминов), создавший в 1826 году алеутский алфавит. Со временем епископскую кафедру перенесли в Сан-Франциско, а в 1905 году — уже в Нью-Йорк.

К началу XX века Алеутскую и Североамериканскую епархию составляли как русские переселенцы, так и местные жители. "Поначалу в западных районах США это были индейцы, эскимосы, но постепенно появились и православные американцы", — уточняет доктор исторических наук Андрей Кострюков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

© Фото : из личного архива епископа Даниила (Брума)Епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум)
© Фото : из личного архива епископа Даниила (Брума)
Епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум)

 

В 1970 году Русская православная церковь предоставила Американской церкви автокефалию — так образовалась Православная церковь в Америке. Правда, Константинопольский патриархат считает, что только он имеет на это право. "Поэтому часть православного мира признает Американскую церковь полноценной Церковью, а часть считает, что ПЦА — это просто "филиал" Русской православной церкви. Ее благодатность никто не оспаривает, но канонический статус выяснен не до конца. Это создает проблемы", — считает историк.

Патриарх Константинопольский Варфоломей I. Архивное фото
© РИА Новости / Ю. Каверин
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Предложение предоставить автокефалию архиепископии в США вызвало скандал
Православную церковь в Америке возглавляет архиепископ Вашингтона, митрополит всей Америки и Канады Тихон. Сейчас у ПЦА около тысячи приходов. 

Помимо Православной церкви в Америке на территории США действуют приходы РПЦ и РПЦЗ, а также других поместных церквей. Все они независимы друг от друга и входят в состав SCOBA (Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the America) — Конференции канонических епископов Америки — и сообща решают вопросы миссионерства, проповеди и внутренние проблемы.

Самый древний храм в Северной Америке

"Я калифорниец, родился в штате Калифорния, в городе Санта-Круз. Отец приехал в Америку из СССР в 1975 году, моя мать — коренная калифорнийка. Они познакомились в Москве в 1970-х. Я служу в соборе Святой Троицы в Сан-Франциско. Наш приход очень маленький, но самый древний в Северной Америке за пределами Аляски", — рассказывает протоиерей Кирилл Соколов.

Он и не думал становиться священником, хотя рос в верующей семье. "Когда мне было лет пять-семь, мой отец поступил в семинарию. И наша жизнь сильно изменилась. Мы молились, постились. Я тоже соблюдал пост — не ел мяса", — вспоминает отец Кирилл.

© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваПротоиерей Кирилл Соколов, настоятель Свято-Троицкого собора в Сан-Франциско, с супругой Софией и детьми Николаем, Григорием и Юлианой
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова
Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Свято-Троицкого собора в Сан-Франциско, с супругой Софией и детьми Николаем, Григорием и Юлианой

"В колледже я помогал организовать братство молодых православных студентов. В храм ходил уже сам, без родителей. Когда отец умирал, он сказал мне, что глядел на это и думал: "Вот теперь православие становится его религией", — продолжает американский священник.

"Если бы несколько лет назад вы меня спросили, буду ли я священником, я бы сказал: "Не думаю" (по первому образованию отец Кирилл — IT-специалист. — Прим. ред.). Но Бог помог, и сейчас мне кажется, что я к этому все время готовился. Хотя это похоже на шутку. У Бога определенно есть чувство юмора", — заключает он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Свято-Троицкий собор в Сан-Франциско отмечает в этом году 150-летие. В 1868-м Синод РПЦ направил сюда первого постоянного священника. Основу прихода тогда составляли сербы, славяне, греки — все ходили в одну маленькую деревянную церковь.

"За полтора века наш приход очень изменился, на него повлияли и трагедии ХХ столетия, и миграционные потоки. Если посмотреть на мою паству, это американцы во втором поколении, 70 процентов из них — выходцы из неправославных семей", — отмечает отец Кирилл.

В Свято-Троицком соборе богослужения практически всегда совершаются на английском. "К нам приходят и люди с российскими корнями, и те, кто вообще не говорит на русском, и те, чьи дети считают себя коренными американцами, но гордятся русским наследием. Однако большинство наших прихожан — те, кто промыслом Божиим обратился к православию, приложил усилия, чтобы больше узнать о христианстве, об истории Церкви, те, кто стремился найти духовное пристанище", — рассказывает собеседник РИА Новости.

© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваПрихожане Свято-Троицкого храма в Сан-Франциско
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова
Прихожане Свято-Троицкого храма в Сан-Франциско

Теперь в Сан-Франциско 25 православных храмов, в том числе греческие. Один из известнейших — собор Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость", где хранятся мощи святого миссионера и покровителя всех эмигрантов святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского.

Православие по-американски

У православных в Новом Свете сложились свои традиции. Одна из них — ежегодное паломничество на остров Кадьяк и остров Спрус (Еловый), где проповедовал преподобный Герман Аляскинский.

© Фото : из архива храма Преподобного Германа АляскинскогоХрам Преподобного Германа Аляскинского на Аляске
© Фото : из архива храма Преподобного Германа Аляскинского
Храм Преподобного Германа Аляскинского на Аляске

 

Праздник номер один — День благодарения. История этого светского праздника восходит к временам колонистов, которым нужно было как-то пережить первую зиму на новых землях. "Это единственный день в году, когда все американцы, вне зависимости от вероисповедания и происхождения, собираются в кругу семьи и друзей и делают то, что христиане делают постоянно, — благодарят Бога. Иногда они даже не осознают, кому говорят спасибо, но мы-то знаем, что благодарят они Бога — за все, что Он дал нам", — поясняет протоиерей Кирилл Соколов.

Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Первоиерарх РПЦЗ: мы не чувствуем проблем со стороны простых американцев
День благодарения (каждый четвертый четверг ноября) Свято-Троицкий приход в Сан-Франциско отмечает как престольный праздник. В храме совершаются всенощное бдение и литургия, возглавляет которую архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Вениамин. "А после литургии наступает время традиционного американского праздника. Мы собираемся все вместе в трапезной, благодарим Бога в молитве и затем преломляем хлеб и отдаем должное традиционному для этого дня угощению. Это прекрасный праздник. Он напоминает о том, что делали Кирилл и Мефодий, святой князь Владимир, Креститель Руси, и все поколения святых просветителей, которые выбирали то хорошее, что может дать та или иная культура, и, освящая, приносили это Богу", — считает американский священник.

© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваПасха в Сан-Франциско
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова
Пасха в Сан-Франциско

С 1925 года приход организует поездки в Форт-Росс — укрепленное поселение Российско-американской компании, основанное в XIX веке на калифорнийском побережье, ныне — государственный заповедник. Когда-то там развевался флаг России.

"А четвертого июля мы со всей Америкой празднуем День независимости: отправляемся в Форт-Росс и совершаем там Божественную литургию, превращая светский праздник в особый священный день", — рассказывает отец Кирилл.

© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваФорт-Росс
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова
Форт-Росс

Проблема для всех

Среди политических, финансовых, миграционных и прочих проблем, по мнению американского священника, выделяется одна общечеловеческая — проблема одиночества и беспокойства. При развитости информационных технологий человек рискует потерять себя.

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит рассказал, почему православные и католики не могут объединиться
"Нам нужно еще многое сделать, чтобы понять, как мы хотим использовать технологии. Мы, христиане, оказались в странном положении. Ведь мы знаем, чем наш мозг должен быть занят постоянно, — это молитва, служение ближнему. В любом случае, чем-то большим, чем просто разглядывание картинок на экране телефона", — говорит отец Кирилл.

Современный человек должен наконец решить, каким он хочет быть и как хочет жить — реально или виртуально, хочет ли он общаться, смотреть в глаза, проявлять заботу, слушать, общаясь с обычными людьми в кафе, в школе, на работе. "Перед нами стоит выбор — стараться стать такими, какими нас создал Бог, или просто бездумно позволять нейронам вспыхивать в нашем мозгу", — предостерегает настоятель Свято-Троицкого собора в Сан-Франциско.

© Фото : из личного архива епископа Даниила (Брума)Епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум)
© Фото : из личного архива епископа Даниила (Брума)
Епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум)
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