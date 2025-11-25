Рейтинг@Mail.ru
Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/minzdrav-2057287319.html
Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов
Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов - РИА Новости, 25.11.2025
Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов
Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:31:00+03:00
2025-11-25T01:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772791617_0:167:3068:1893_1920x0_80_0_0_133d50ade5b1cbec0ba6a515f2929842.jpg
https://ria.ru/20251117/mediki-2055483211.html
https://ria.ru/20250826/mesta-2037656483.html
https://ria.ru/20251120/mediki-2056431758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772791617_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5c8da09ffa83a377e280353ac95b8383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов

Минздрав: срок работы с наставником должен зависеть от специальности студента

© Depositphotos.com / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Depositphotos.com / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа Минздрава.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники медицинских вузов после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
17 ноября, 15:11
Работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "детская хирургия", "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия". При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет.
Наставничество осуществляется медицинским работником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате.
Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору.
Студенты на занятиях на кафедре анатомии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Минздрав предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах целевыми
26 августа, 14:04
Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны будут размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.
Соответствующие данные будут опубликованы на официальных сайтах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года не позднее 15 рабочих дней, следующих за датой, на которую предоставляется информация.
При принятии приказ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме рассказали о работе медиков-целевиков
20 ноября, 20:54
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала