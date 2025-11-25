Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа Минздрава.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники медицинских вузов после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.

Работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "детская хирургия", "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия". При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет.

Наставничество осуществляется медицинским работником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате.

Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору.

Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны будут размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.

Соответствующие данные будут опубликованы на официальных сайтах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года не позднее 15 рабочих дней, следующих за датой, на которую предоставляется информация.