Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений

БИШКЕК, 25 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации в Бишкеке подпишут более 10 решений, направленных на укрепление обороны, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип.

"В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызской Республики к Российской Федерации, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках Организации", - подчеркнул заведующий отделом.