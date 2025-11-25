Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений - РИА Новости, 25.11.2025
11:19 25.11.2025
Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений
Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений
в мире
бишкек
киргизия
белоруссия
садыр жапаров
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
одкб
в мире, бишкек, киргизия, белоруссия, садыр жапаров, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Бишкек, Киргизия, Белоруссия, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений

Лидеры стран ОДКБ планируют подписать более 10 решений по укреплению обороны

Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
БИШКЕК, 25 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации в Бишкеке подпишут более 10 решений, направленных на укрепление обороны, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в качестве председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проведет очередное заседание Совета в городе Бишкек. Мероприятие состоится 26–27 ноября 2025 года и станет ключевым событием завершающего этапа кыргызского председательства в ОДКБ… По итогам заседания планируется подписание более десяти решений, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия государств – членов в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере", - приводит слова чиновника пресс-служба главы государства.
По словам Абдумуталипа, в работе заседания примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Российской Федерации Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызской Республики к Российской Федерации, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках Организации", - подчеркнул заведующий отделом.
Путин на саммите ОДКБ изложит приоритеты российского председательства
24 ноября, 17:42
В мире, Бишкек, Киргизия, Белоруссия, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
 
 
