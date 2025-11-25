Лидеры стран ОДКБ планируют подписать на саммите более десяти решений

БИШКЕК, 25 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации в Бишкеке подпишут более 10 решений, направленных на укрепление обороны, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в качестве председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проведет очередное заседание Совета в городе Бишкек. Мероприятие состоится 26–27 ноября 2025 года и станет ключевым событием завершающего этапа кыргызского председательства в ОДКБ… По итогам заседания планируется подписание более десяти решений, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия государств – членов в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере", - приводит слова чиновника пресс-служба главы государства.
По словам Абдумуталипа, в работе заседания примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Российской Федерации Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызской Республики к Российской Федерации, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках Организации", - подчеркнул заведующий отделом.