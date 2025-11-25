Транспортировка казахстанской нефти идет штатно после атаки дрона на КТК

АСТАНА, 25 ноя - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме после атаки БПЛА на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Ранее во вторник КТК сообщил, что административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском получил повреждения в результате ночной атаки беспилотниками, пострадавших нет, грузовые операции у выносных причалов приостанавливались. КТК пояснил, что в Южной Озереевке расположен главный центр управления, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск в России и в Казахстане

"На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утверждённым графиком... Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке ведётся без ограничений", - говорится в сообщении минэнерго Казахстана.

В министерстве добавили, что так как повреждения получил административный корпус морского терминала, это не повлияло на производственный процесс.

В понедельник официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров заявил, что Астана доводит до Украины озабоченность из-за атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в России, где перерабатываются углеводороды из Казахстана, в том числе на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).