Транспортировка казахстанской нефти идет штатно после атаки дрона на КТК - РИА Новости, 25.11.2025
16:38 25.11.2025
Транспортировка казахстанской нефти идет штатно после атаки дрона на КТК
Транспортировка казахстанской нефти идет штатно после атаки дрона на КТК
экономика, казахстан, россия, астана, айбек смадияров, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Казахстан, Россия, Астана, Айбек Смадияров, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
АСТАНА, 25 ноя - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме после атаки БПЛА на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Ранее во вторник КТК сообщил, что административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском получил повреждения в результате ночной атаки беспилотниками, пострадавших нет, грузовые операции у выносных причалов приостанавливались. КТК пояснил, что в Южной Озереевке расположен главный центр управления, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск в России и в Казахстане.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА
18 февраля, 13:05
"На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утверждённым графиком... Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке ведётся без ограничений", - говорится в сообщении минэнерго Казахстана.
В министерстве добавили, что так как повреждения получил административный корпус морского терминала, это не повлияло на производственный процесс.
В понедельник официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров заявил, что Астана доводит до Украины озабоченность из-за атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в России, где перерабатываются углеводороды из Казахстана, в том числе на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
2 июня, 16:06
 
ЭкономикаКазахстанРоссияАстанаАйбек СмадияровТранснефтьКазмунайгазChevron
 
 
