Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Традиционная неформальная встреча лидеров СНГ и Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, заявил помощник российского РИА Новости, 24.11.2025
