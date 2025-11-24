Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ushakov-2057215385.html
Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Традиционная неформальная встреча лидеров СНГ и Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, заявил помощник российского РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:37:00+03:00
2025-11-24T17:37:00+03:00
санкт-петербург
юрий ушаков
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:156:1461:978_1920x0_80_0_0_4cdc713d06b9a9171fcf81dae927d9b5.jpg
https://ria.ru/20251120/sng-2056409484.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:19:1461:1115_1920x0_80_0_0_4c9917a36e8be9459a26c8e342dbd791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, юрий ушаков, снг, в мире
Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, СНГ, В мире
Ушаков рассказал о неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Ушаков: неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Петербурге 21-22 декабря

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Традиционная неформальная встреча лидеров СНГ и Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Всем хорошо известно, что 21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ предновогодняя так называемая. И помимо этой неформальной встречи будет проведено, это вполне официально, заседание Высшего Евразийского экономического совета, это заседание заранее запланировано", - сказал Ушаков журналистам.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Страны СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений
20 ноября, 19:09
 
Санкт-ПетербургЮрий УшаковСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала