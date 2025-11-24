Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области рассмотрят дело о присвоении 318 миллионов рублей
14:47 24.11.2025
В Ленинградской области рассмотрят дело о присвоении 318 миллионов рублей
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении 12 человек, обвиняемых в присвоении 318 миллионов рублей садоводческого партнерства в... РИА Новости, 24.11.2025
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Алексей Федоров, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении 12 человек, обвиняемых в присвоении 318 миллионов рублей садоводческого партнерства в Ленинградской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кудрина, Вадима Русяева, Леонида Яицкого, Натальи Байковой, Леонида Листратенко, Алексея Федорова, Кирилла Кудрина, Натальи Осовицкой, Натальи Мудровой, Татьяны Климиной, Валентины Малошенковой и Ольги Кирьяновой. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Приставов Курганской области обвинили в фиктивном трудоустройстве
12 октября, 06:27
Уточняется, что уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с 20 мая 2011 по 4 мая 2022 года соучастники присваивали денежные средства садоводческого некоммерческого партнерства "Северная Жемчужина" в Ленинградской области, переводя их на счета Малошенковой, Мудровой, Осовицкой, Кудрина, Кирьяновой, Климиной, Федорова, Кожуховой, являющихся индивидуальными предпринимателями. Деньги они также перечисляли на подконтрольные компании "СК Стройинжиниринг Северо-Запад", "Строительно-инвестиционная группа Капитал-Инвест" и "Электрон-Строй".
Основанием являлись фиктивные договоры оказания услуг, акты выполненных работ и платежные поручения. Общая сумма ущерба превысила 318 миллионов рублей.
После этого с 12 апреля 2012 по 15 июня 2023 года обвиняемые обналичили 96,1 миллиона рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области путем их перевода на счета подконтрольных фирм-однодневок и личные счета соучастников.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском
6 ноября, 09:30
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургАлексей ФедоровГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
