В Ленинградской области рассмотрят дело о присвоении 318 миллионов рублей

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении 12 человек, обвиняемых в присвоении 318 миллионов рублей садоводческого партнерства в Ленинградской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.