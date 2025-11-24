Рейтинг@Mail.ru
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/odkb-2057218295.html
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков
Лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, заседание пройдет в начале в узком закрытом... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:45:00+03:00
2025-11-24T17:45:00+03:00
в мире
россия
бишкек
киргизия
юрий ушаков
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
https://ria.ru/20251124/lidery-2057217412.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бишкек, киргизия, юрий ушаков, одкб
В мире, Россия, Бишкек, Киргизия, Юрий Ушаков, ОДКБ
На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков

Ушаков: лидеры ОДКБ обсудят в узком составе проблемы международной безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, заседание пройдет в начале в узком закрытом формате, потом лидеры проведут встречу в расширенном составе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что в саммите ОДКБ 27 ноября примут участие лидеры России, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения участвовать не будет.
«
"В ходе сессии будут подведены итоги совместной работы, проделанной за год, прошедший с предыдущего саммита в Астане, и будут намечены приоритетные направления развития ОДКБ. Заседание вначале пройдет в узком составе, и в ходе этого заседания запланирован откровенный, доверительный разговор, он будет без присутствия прессы. Повестка дня этого закрытого заседания звучит так: "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период". Планируется, что с докладом по этой теме выступит генеральный секретарь ОДКБ. А затем будут выступления главы делегаций. И пройдет обмен мнениями в доверительном откровенном ключе", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков: лидеры ОДКБ подпишут декларацию по ключевым вопросам повестки
Вчера, 17:42
 
В миреРоссияБишкекКиргизияЮрий УшаковОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала