На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, заседание пройдет в начале в узком закрытом формате, потом лидеры проведут встречу в расширенном составе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что в саммите ОДКБ 27 ноября примут участие лидеры России, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения участвовать не будет.
"В ходе сессии будут подведены итоги совместной работы, проделанной за год, прошедший с предыдущего саммита в Астане, и будут намечены приоритетные направления развития ОДКБ. Заседание вначале пройдет в узком составе, и в ходе этого заседания запланирован откровенный, доверительный разговор, он будет без присутствия прессы. Повестка дня этого закрытого заседания звучит так: "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период". Планируется, что с докладом по этой теме выступит генеральный секретарь ОДКБ. А затем будут выступления главы делегаций. И пройдет обмен мнениями в доверительном откровенном ключе", - сказал Ушаков.