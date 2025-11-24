На саммите ОДКБ обсудят актуальные проблемы безопасности, заявил Ушаков

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, заседание пройдет в начале в узком закрытом формате, потом лидеры проведут встречу в расширенном составе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.