https://ria.ru/20251124/mvd-2057102257.html
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ - РИА Новости, 24.11.2025
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:15:00+03:00
2025-11-24T12:15:00+03:00
2025-11-24T12:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
росгосстрах
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_97:342:2943:1943_1920x0_80_0_0_95cffb779fd1a6f8c7c8db8f3f990070.jpg
https://ria.ru/20251124/moshenniki-2057026709.html
https://ria.ru/20251123/kredity-2056889791.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_669:352:2704:1879_1920x0_80_0_0_57a40403dd390dd0d2966c74a38d2869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, росгосстрах, осаго
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Росгосстрах, ОСАГО
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ
МВД рассказало о схемах мошенников, делающих фото ДТП с помощью ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как не стать жертвой мошенников, использующих искусственный интеллект для подделки фотографий ДТП для оформления страховых выплат.
Ранее в ноябре руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха
" Арман Гаспарян сообщал РИА Новости, что мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГ
О.
Как отмечают в профильном управлении ГУМВД, мошенники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. В этой ситуации полиция рекомендует водителям ответственно отнестись к съемке фото и не забывать о возможности видеофиксации.
"Снимайте сразу на месте происшествия с нескольких ракурсов и в хорошем освещении... Делайте фото не только повреждений, но и окружающей обстановки (знаки, положение машин)... Записывайте короткое видео с места — видео сложнее подделать", – предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД в своем Telegram-канале.
Также водителям рекомендуется сохранять оригиналы фото и видеоматериалов и не пересылать их через "сомнительные сервисы", а со страховщиками связываться только через официальные каналы.