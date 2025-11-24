https://ria.ru/20251124/masadykov--2057254879.html
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
Новым генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года станет Таалатбек Масадыков, который сейчас занимает должность замглавы организации, заявил помощник... РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
