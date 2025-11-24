Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
20:42 24.11.2025
Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ
Новым генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года станет Таалатбек Масадыков, который сейчас занимает должность замглавы организации, заявил помощник...
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новым генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года станет Таалатбек Масадыков, который сейчас занимает должность замглавы организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, в саммите ОДКБ в четверг в Бишкеке примут участие лидеры России, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Армения участвовать не будет.
"В сессии (совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ Тасмагамбетов, он с 1 января уходит с этой работы", - сказал Ушаков журналистам.
"И уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин Масадыков, это представитель Киргизии, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ", - добавил Ушаков.
