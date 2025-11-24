Сергей Сильвестр Тимофеев: из тракториста в "короля криминальной Москвы"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Осенью 1994-го в центре столицы взлетел на воздух Mercedes-Benz S600 — один из первых люксовых автомобилей этой марки в Москве. За рулем находился человек, которого боялись все криминальные группировки города. Тело обгорело настолько, что сразу опознать его не смогли. Так погиб Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр — лидер легендарной Ореховско-Медведковской группировки, человек, прошедший путь от новгородского тракториста до одного из самых влиятельных криминальных авторитетов России 90-х.

От Клина до столичного общежития

В крошечной деревне Клин (Новгородская область) 18 июля 1955-го родился мальчик Сережа. Окончил 8 классов и училище, где получил специальность машиниста-тракториста. В 19 лет его призвали в армию, служил в танковой дивизии в Подмосковье.

После демобилизации в 1976-м перебрался в Москву. Получить столичную прописку было невероятно сложно, единственный путь — устроиться на рабочую специальность по лимиту. Таких приезжих презрительно называли лимитой, отмечает Lenta.ru.

Тимофеев стал одним из них. Устроился трактористом в Главмосстрой, получил комнату в общежитии на Шипиловской улице в районе Орехово-Борисово. Работал на стройках будущей Олимпиады-80, в том числе возводил Олимпийскую деревню.

Спортивное братство

Вечерами после работы парень пропадал в спортивных секциях. В армии увлекся самбо, в Москве переключился на карате и культуризм. Был рассудительным не по годам.

Тимофеев стал спортивным наставником для многих рабочих и инженеров. Кличка Иваныч трансформировалась в Тракториста. Те, кто видел, как он тягает железо, не скрывали восхищения. Сергей с гордостью отвечал : "Я же тракторист!"

В 1978-м женился на молодой рабочей Любе. Родились двое детей. Семье выделили две комнаты в служебной квартире на той же Шипиловской — это дало московскую прописку. Прожили вместе 13 лет, потом разошлись мирно в 91-м.

После Олимпиады Тимофеев подрабатывал слесарем в школе, где вел секцию карате. В 1982-м устроился спортивным инструктором в Главмосстрой — должность стала ключом к новой жизни.

Рождение Сильвестра

В те годы весь Союз сходил с ума по фильму "Рэмбо" с Сильвестром Сталлоне. В Орехово-Борисово шутили : конечно, Сталлоне крутой, но против Тракториста ему не устоять. Тимофееву это льстило — и он решил взять себе кличку Сильвестр.

К концу 80-х между районами Москвы проходили соревнования по культуризму и карате. Сильвестр стал известной фигурой в спортивной среде.

В 1985-м, когда Горбачев взял курс на развитие кооперативов, молодым предпринимателям потребовалась защита. Спортсмены — борцы и качки — могли ее дать. Тимофеев вошел на этот рынок одним из первых. Спортивное братство превратилось в криминальное.

Ореховская империя

В 1987-м Сильвестр окончательно возглавил группировку, которую стали называть ореховскими. Костяк составили спортсмены из Орехово-Борисово, Солнцево и Медведково.

Получился уникальный сплав: спортсмены, бывшие чекисты, афганцы со специфическим военным опытом, представители традиционного криминала. По данным правоохранительных органов, в группировке было около 80 активных бойцов, хотя по тревоге Сильвестр мог поднять до 300 человек.

Тимофеев одним из первых начал масштабно направлять криминальные деньги в легальный бизнес. Ореховские создали свой банк, взяли под контроль промышленные и финансовые объединения, вошли в учредители Митинского и Пражского рынков. Открыли ночной клуб "Арлекино", который стал культовым местом московской тусовки.

Параллельно группировка вышла на международный уровень — скупали недвижимость за границей, обзаводились иностранными паспортами. Одним из главных стратегов был Георгий Лернер — один из первых российских мошенников международного масштаба.

Война с кавказцами

У Тимофеева были предубеждения против выходцев с Кавказа, отмечает Life.ru. Согласно самой распространенной версии, началось это после того, как на заре карьеры кавказцы жестоко избили его и других охранников наперсточников в Орехово-Борисово. С тех пор Сильвестр провоцировал конфликты с кавказскими группировками даже из-за мелочей.

В 1993-м развязал войну с бауманскими из-за контроля над клубом "Арлекино". Для Тимофеева клуб был незначительным активом на тот момент, но он пошел на принцип. Дело в том, что лидера бауманских Валерия Длугача по кличке Глобус короновали кавказские группировки в надежде проникнуть в столицу. Это возмутило Тимофеева.

Александр Солоник Александр Солоник

Исполнителем заказа на убийство Глобуса стал тогда малоизвестный Александр Солоник — будущий легендарный киллер.

"Особо отмороженные"

Весной 1994 года от руки наемного убийцы Алексея Шерстобитова по кличке Леша-Солдат погиб Отари Квантришвили — один из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы. Непосредственным заказчиком назвали Тимофеева.

По приблизительным оценкам, на счету ореховских под руководством Сергея — около 50 жизней криминальных авторитетов. Больше, чем у любой другой группировки. "Ореховские даже по меркам кровавых 90-х считались особо отмороженными. Они убивали без разговоров — и конкурентов, и воров, и других лидеров," — отмечает Александр Трушкин, бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР).

Взрыв, который потряс Москву

К моменту гибели 39-летний Сильвестр был одним из трех самых влиятельных лидеров криминального мира столицы. Под его контролем — несколько банков, ночные клубы, рестораны, заводы за пределами Москвы.

3-я Тверская-Ямская улица, 13 сентября 1994-го, 19:05. Прогремел мощный взрыв. Личность погибшего установили по документам — Сергей Жлобинский, 39 лет, акционер Чара-банка. Эта фамилия попала в сводки МВД и затерялась среди других преступлений.

Только через два дня из сообщения прокуратуры стало понятно: взорвали самого Сергея Тимофеева. Незадолго до покушения он женился на молодой помощнице Ольге Жлобинской и взял ее фамилию.

Легенда о побеге

Список желающих поквитаться был огромен. Одна из основных версий — разборки внутри самой ОПГ. Между Сильвестром и его ближайшими соратниками — Сергеем Буториным и Григорием Гусятинским — начало расти недопонимание.

Почти сразу возникла гипотеза : Сильвестр инсценировал смерть и скрылся за границей. В последний год он активно выводил деньги за рубеж, обзавелся израильским гражданством и недвижимостью. Генетическую экспертизу тела не проводили — опознали по рисунку зубов, который отправили американскому стоматологу, и он признал свою работу.

В 2011-м бывший телохранитель Буторина заявил: покушение организовал Буторин. Сам Буторин, отбывающий пожизненное, это отрицал