За что убили Отари Квантришвили

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Он был тренером по борьбе и создавал политические партии. При этом "дружил" с Япончиком и владел широкой сетью подпольных организаций. А в 94-м его убрали по заказу одного из самых влиятельных авторитетов бандитской Москвы. История Отари Квантришвили — это история о том, как в 90-е в России размывалась грань между спортом, политикой и криминалом. И как человек, начавший с подпольного тотализатора, едва не стал одной из самых влиятельных фигур страны.

От бегов к большой игре

Родился Отари в 1948 году. С детства занимался борьбой — сначала вольной, потом классической. В 1966-м его осудили за групповое преступление. Отбывал срок в следственном изоляторе. По данным ГУВД, как сообщает "Коммерсантъ", страдал психическим расстройством — вялотекущей шизофренией.

После освобождения вернулся в Москву и вместе со старшим братом Амираном начал зарабатывать на подпольных азартных играх. Оперативные разработки МВД фиксируют его деятельность с середины 70-х: тотализатор на столичных бегах, связи с профессиональными карточными игроками.

При этом Отари продолжал тренировать. Воспитал несколько чемпионов мира и стал известным специалистом. К нему стекались бывшие борцы и представители других силовых видов спорта.

Дележ Москвы и легализация

В 1988-м в Дагомысе, как писали потом СМИ, прошел "первый дележ Москвы" между представителями преступных группировок. Квантришвили на встрече не было.

Отари пошел другим путем. Он начал легализовывать капиталы через спортивные связи. По данным владельцев московских казино, при его посредничестве на деньги официальных спортивных организаций открылось первое валютное казино "Габриэла".

Перестройка распахнула двери для тех, кто умел действовать быстро. Квантришвили создал целую сеть профессиональных спортивных организаций — прежде всего ассоциации боксеров и борцов. В прессе начали появляться публикации о криминальной деятельности Отари. Представители правоохранительных органов в неофициальных комментариях были единодушны : Квантришвили — крупный мафиози.

Квантришвили начал выкупать и брать под контроль рестораны, казино, торговые дома, объекты недвижимости — в том числе гостиницы "Интурист" и "Ленинградская". Значительная часть уходила на благотворительность. Связи с Вячеславом Иваньковым (Япончиком) и Геннадием Карьковым (Монголом) помогали перенимать опыт и маневрировать между конкурирующими группировками. Но чем больше рос бизнес, тем очевиднее становилось: без поддержки общественности и силовых структур долго не продержаться.

Благотворитель и политик

К началу 90-х Квантришвили получил звание заслуженного тренера России по греко-римской борьбе. Возглавил благотворительный Фонд социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина. На средства фонда содержал в Москве три детских дома.

Одновременно, по данным Главного управления по организованной преступности МВД, он возглавил одну из крупнейших криминальных группировок столицы, отмечает "Коммерсантъ".

В конце лета 1993-го застрелили его старшего брата Амирана. Осенью, сразу после кризиса с разгоном Верховного совета и расстрела Белого дома, Квантришвили начал продвигать идею партии спортсменов. Первые собрания инициативной группы проходили в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной.

В декабре того же года в Колонном зале Дома Союзов состоялся первый съезд партии "Спортивная Россия". В работе участвовали 725 делегатов из 60 регионов, более 200 известных спортсменов. Квантришвили выступил с зажигательной речью, призвав людей из мира спорта не ждать помощи от политиков, которые "проигрывают все, что можно проиграть".

В феврале 1994-го Отари как сопредседатель "Спортивной России" присутствовал на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Желание встретиться с ним изъявил сам президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Испанскому маркизу говорили, что Квантришвили скорее гангстер, чем политик. Но олимпийский лидер настоял на частной аудиенции, во время которой счастливый глава партии подарил ему картину.

Выстрел в центре Москвы

Киллеры добрались до Квантришвили 5 апреля 1994-го. На момент гибели ему было 46 лет.

После пышных похорон началось следствие, которое продолжалось 12 лет. Список подозреваемых был огромный: начиная от террористический бандформирований, заканчивая новой молодой бригадой, не считающейся с авторитетами. Представители крупных преступных группировок отказались взять на себя ответственность за это происшествие.