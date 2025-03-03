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Последняя любовь киллера: трагичная история русской Синди Кроуфорд

Последняя любовь киллера: трагичная история русской Синди Кроуфорд - РИА Новости, 03.03.2025

Последняя любовь киллера: трагичная история русской Синди Кроуфорд

Восходящая звезда подиума и самый опасный киллер страны — их история могла бы стать сюжетом голливудского триллера, если бы не была жестокой реальностью... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:42:00+03:00

2025-03-03T18:42:00+03:00

2025-03-03T18:42:00+03:00

афины

греция

россия

синди кроуфорд

александр солоник

клаудиа шиффер

ореховская опг

матросская тишина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Восходящая звезда подиума и самый опасный киллер страны — их история могла бы стать сюжетом голливудского триллера, если бы не была жестокой реальностью постсоветской России. Разбираемся, как модельный бизнес, преступный мир и жажда красивой жизни сплелись в трагический сюжет с предсказуемым финалом.Восходящая звезда подиумовМосквичка Светлана Котова родилась в 1974 году в обычной советской семье. Ничем особенным от сверстниц она не отличалась — те же мечты о красивой жизни, те же амбиции вырваться из серых будней. Вот только природа одарила ее длинными ногами и фотогеничной внешностью с тонкими чертами. После школы девушка решила попытать счастья в модельном бизнесе, который только зарождался в постсоветской России.Кроуфорд и ШифферНа заре 90-х в стране царила странная мода — всех моделей тут же сравнивали с западными звездами. Высоких стройных брюнеток называли "нашими Синди Кроуфорд", а эффектных блондинок — "русскими Клаудиями Шиффер". Подобные клише быстро прилипали к девушкам не столько из-за реального сходства, сколько для создания образа и привлечения внимания. Так и Светлана оказалась в этом потоке новоявленных "звезд", хотя внешне мало напоминала знаменитую американку.Путь в модельный бизнес для провинциалок и простых московских девчонок был примерно одинаковым — пробы в агентствах, первые показы, подработки в ночных клубах. Без связей и богатых родителей приходилось начинать с малого.Феномен конкурсов красоты в 90-хДля понимания истории Светланы важно погрузиться в атмосферу 90-х годов. Это было время без социальных сетей, без сотен блогеров и кучи селебрити. Конкурсы красоты были настоящим глотком свежего воздуха для страны, переживающей экономический хаос.Девушки с обложек журналов и телеэкранов становились кумирами миллионов. Обычные женщины копировали их прически, макияж, стиль одежды. А состоятельные мужчины наблюдали за конкурсами как за выставкой товара — многие модели быстро становились содержанками или женами новоявленных бизнесменов и криминальных авторитетов.Новые горизонтыВ 1996 году Светлана Котова принимает участие в конкурсе "Мисс Россия". Хрупкая девушка с выразительными глазами доходит до финала, где уступает Александре Петровой. Проигрыш, который мог стать трагедией для амбициозной модели, оборачивается удачей — Светлану замечает престижное агентство RED STARS, одно из ведущих в столице. Контракт с агентством приносит ей работу на модных показах.Киллер Саша "Македонский"Крутой поворот в судьбе 22-летней красавицы случается накануне 1997 года. Светлана знакомится с мужчиной, который старше ее на 14 лет. Александр Солоник — имя, от которого стыла кровь у криминальных авторитетов и оперативников МВД.Родом из Кургана, Солоник начинал как обычный парень — строительный техникум, армия, увлечение стрельбой. Но в 80-х он выбирает другую дорогу, становясь наемным убийцей для преступных группировок."Саша Македонский" или "Валерьяныч" — его прозвища становятся легендой преступного мира. На его счету десятки убийств криминальных авторитетов, бизнесменов и даже милиционеров.Побеги Солоника из мест заключения вошли в криминальную историю России:● 1988 год — побег из зала суда в Кургане, оглушив конвоиров и выпрыгнув из окна второго этажа● 1990 год — побег из тюрьмы в Ульяновске через канализацию● 1995 год — самый дерзкий побег из московского СИЗО "Матросская тишина" с помощью сержанта внутренней службыПосле побега из "Матросской тишины" Солоник скрывался во Владимирской области, затем в Киеве, а в августе 1995 года появился в Афинах под именем Владимира Кесова.Вилла для наемникаВ Греции "Македонский" ведет роскошную жизнь на вилле в пригороде Афин. У него не только новое имя и легальный статус, но и связи с российскими преступными группировками, продолжающими снабжать его заказами. В 1990-х годах Греция стала одним из мест, где российские преступные группировки начали активно действовать, включая Ореховскую и Курганскую ОПГ.Солоник не боится вообще ничего — даже находясь в розыске, он регулярно нелегально посещает столицу по рабочим делам. Вечера предпочитает проводить в московских клубах, где знакомится с девушками из модельной индустрии."Король мокрушников" и его девочкаЧто могло связать скромную модель и безжалостного убийцу? Что привлекло Светлану в этом человеке? Возможно, харизма и мужская сила. А может, обещание красивой жизни. Солоник слыл щедрым любовником, не скупившимся на дорогие подарки. Для девушки, привыкшей считать каждую копейку, это был билет в мир роскоши.Любовь ослепила Светлану. Она оставалась с Солоником даже после того, как узнала шокирующую правду — ее возлюбленный не только киллер, но и насильник, на счету которого минимум четыре доказанных преступления против женщин.Последнее Рождество: счастье перед гибельюНа новогодние праздники 1997 года Солоник приглашает Светлану на свою виллу в Греции. Девушка в восторге — в телефонном разговоре с матерью она взахлеб рассказывает, что попала в рай. Это был их последний разговор.К тому времени "Македонский" был втянут в сложные отношения с другими преступными группировками. Он планировал "разобраться" с Сергеем Буториным, лидером Ореховской ОПГ, из-за финансовых разногласий. Но Буторин опередил его.Киллер стал жертвойВ начале 1997 года, 31 января, на виллу в Лагониси, элитном курорте на юге Афин, ворвались члены Ореховской ОПГ: Александр Пустовалов (Саша-Солдат), Алексей Гусев, Александр Шарапов и Андрей Филиппов. Солоника задушили синтетическим шнуром.Тело "Македонского" обнаружили 2 февраля на мусорной свалке в Варимбопи, пригороде Афин. Убийцы завернули его в пластиковый мешок, на шее была затянута веревка.А что же Светлана? После убийства Солоника она считалась пропавшей без вести. Родители забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Они обратились в полицию, сообщив, что она уехала в Грецию. Начались поиски. Греческая полиция совместно с Интерполом и российскими спецслужбами выдвигали разные версии — возможно, после смерти Солоника Котова экстренно уехала в Италию?Чемодан под оливковым деревомУжасающая находка была сделана только через три месяца: 11 мая 1997 года жители курортного района Саронис (Сарониды) обнаружили чемодан, закопанный под оливковым деревом, в 300 метрах от той самой виллы "русской мафии". Внутри находилось расчлененное тело 22-летней Светланы Котовой, упакованное в полиэтиленовые мешки.Идентификация стала возможной благодаря стечению обстоятельств — из-за недостатка кислорода мягкие ткани головы не успели разложиться, что позволило полицейским установить личность убитой.Почему молодая модель была не просто убита, а расчленена с особой жестокостью? Этот вопрос мучил следователей. Светлана ничего никому не сделала, не была замешана в "бандитских разборках". Она просто связалась не с тем человеком. По мнению И. М. Мацкевича, автора издания "Мифы преступного мира", такая жестокость говорит о яростной мести. Возможно, к смерти наемного убийцы могла быть причастна одна из отвергнутых им поклонниц, которая приказала надругаться над телом модели?По версии следствия, Котова оказалась всего лишь "неудобным свидетелем" в большой криминальной игре и ее "пришлось убрать".

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афины, греция, россия, синди кроуфорд, александр солоник, клаудиа шиффер, ореховская опг, матросская тишина