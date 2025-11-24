Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
24.11.2025
"Лада" заключила контракты со словаком и канадцем
"Лада" заключила контракты со словаком и канадцем
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" заключила контракты со словацким нападающим Томашем Юрчо и канадским форвардом Тайлером Граовацем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашения с форвардами рассчитаны до конца сезона-2025/26 и носят односторонний характер. Юрчо будет выступать в команде под 98-м номером, Граовац - под 94-м.
Юрчо 32 года. Ранее в КХЛ он играл за "Куньлунь Ред Стар", омский "Авангард" и астанинский "Барыс". Всего на его счету 142 матча в лиге и 88 набранных очков (35 голов + 53 передачи). Ранее словак также выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вегас Голден Найтс", "Эдмонтон Ойлерз", "Чикаго Блэкхокс" и "Детройт Ред Уингз". В североамериканской лиге форвард провел 221 игру и набрал 53 очка (22+31). В составе сборной Словакии Юрчо завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине.
В активе 32-летнего Граоваца 217 матчей в КХЛ и 102 балла (45+57), набранных в составах минского "Динамо", подмосковного "Витязя", владивостокского "Адмирала" и "Куньлуня". Также он играл в НХЛ за "Миннесоту Уайлд", "Вашингтон Кэпиталз" и "Ванкувер Кэнакс", проведя в лиге 84 матча и набрав 15 очков (12+3).
Вратарь Никита Серебряков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Авангард" всухую обыграл "Ладу" в матче КХЛ
18 ноября, 20:44
 
ХоккейТомаш ЮрчоТайлер ГраовацЛадаКХЛ 2025-2026Спорт
 
