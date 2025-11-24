"Лада" заключила контракты со словаком и канадцем

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" заключила контракты со словацким нападающим Томашем Юрчо и канадским форвардом Тайлером Граовацем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Юрчо 32 года. Ранее в КХЛ он играл за "Куньлунь Ред Стар", омский "Авангард" и астанинский "Барыс". Всего на его счету 142 матча в лиге и 88 набранных очков (35 голов + 53 передачи). Ранее словак также выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вегас Голден Найтс", "Эдмонтон Ойлерз", "Чикаго Блэкхокс" и "Детройт Ред Уингз". В североамериканской лиге форвард провел 221 игру и набрал 53 очка (22+31). В составе сборной Словакии Юрчо завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине.
В активе 32-летнего Граоваца 217 матчей в КХЛ и 102 балла (45+57), набранных в составах минского "Динамо", подмосковного "Витязя", владивостокского "Адмирала" и "Куньлуня". Также он играл в НХЛ за "Миннесоту Уайлд", "Вашингтон Кэпиталз" и "Ванкувер Кэнакс", проведя в лиге 84 матча и набрав 15 очков (12+3).
