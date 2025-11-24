Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
13:16 24.11.2025
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивое решение по Украине возможно в случае позитивной повестки и основы, удовлетворяющей все стороны. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:16:00+03:00
2025-11-24T13:16:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
санкции в отношении россии
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине

Эрдоган: устойчивое решение по Украине возможно в случае позитивной повестки

АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивое решение по Украине возможно в случае позитивной повестки и основы, удовлетворяющей все стороны.
"Соглашение будет возможно, если план (США - ред.) удовлетворит законные ожидания сторон и их потребности в безопасности, не вызывая новой нестабильности. Мы считаем, что компромисс возможен при наличии согласованных вопросов и позитивной повестки дня для начала переговоров. Если будет создана основа, удовлетворяющая всех, откроется путь к устойчивому решению. Начало переговоров по предложениям, которые откроют путь к справедливому и прочному миру, положительно повлияет на процесс. Как и раньше, когда Турция сыграла важную роль в Стамбуле, сегодня мы готовы продолжать ту же конструктивную позицию", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из ЮАР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
08:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
