Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.