Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным - РИА Новости, 24.11.2025
09:04 24.11.2025 (обновлено: 09:21 24.11.2025)
Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным
Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным - РИА Новости, 24.11.2025
Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:04:00+03:00
2025-11-24T09:21:00+03:00
аэс "аккую"
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
юар
владимир путин
турция
россия
юар
аэс "аккую", в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, юар, владимир путин
АЭС "Аккую", В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, ЮАР, Владимир Путин
Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным

Эрдоган в понедельник намерен обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Эрдоган на пресс-конференции в ЮАР в воскресенье заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 24 ноября.
"Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая", — расссказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует обсудить турецкий лидер на переговорах.
Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию наряду с Азербайджаном и Ираном. Поставки российского газа продолжаются в соответствии с действующими договорами, ранее сообщала администрация президента республики.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эрдоган планирует созвониться с Трампом после разговора с Путиным
Вчера, 15:28
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
