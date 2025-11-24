Источник назвал темы предстоящего телефонного разговора Эрдогана с Путиным

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая", — расссказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует обсудить турецкий лидер на переговорах.
Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию наряду с Азербайджаном и Ираном. Поставки российского газа продолжаются в соответствии с действующими договорами, ранее сообщала администрация президента республики.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").