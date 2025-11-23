Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом
13:39 23.11.2025
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом
Российские ученые из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи в 2025 году 100 стран, Россия занимает в рейтинге третье место
китай, сша, россия, российская академия наук
Китай, США, Россия, Российская академия наук
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом

Россия заняла третье место в рейтинге морской мощи в 2025 году

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские ученые из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи в 2025 году 100 стран, Россия занимает в рейтинге третье место, следует из доклада ученых, с которым ознакомилось РИА Новости.
На основе системы индексов, разработанной в ИМЭМО РАН, произведена сравнительная оценка совокупного морского потенциала и сформирован индекс морской мощи (ИММ) 100 стран, отметили ученые.
"На начало 2025 года на долю 10 крупнейших стран в совокупном индексе морской мощи (ИММ-25) приходится чуть меньше 60%... Среди них лидирует Китай, доля которого сейчас составляет 16,3% совокупного морского потенциала всех стран в ИММ-25, за ним следуют США с долей в 15,1%. Тройку крупнейших держав, как и прежде, замыкает Россия (6,6%)", - говорится в тексте доклада ИМЭМО РАН.
Подъем 12-километрового бура. Кольская сверхглубокая скважина
Что-то напугало: почему Кольскую скважину перестали рыть на 13-м километре
9 марта, 08:00
 
Китай США Россия Российская академия наук
 
 
