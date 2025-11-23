https://ria.ru/20251123/uchenye-2056918564.html
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом - РИА Новости, 23.11.2025
Россия вошла в тройку держав с самым крупным морским потенциалом
Российские ученые из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи в 2025 году 100 стран, Россия занимает в рейтинге третье место, следует из доклада ученых, с... РИА Новости, 23.11.2025
