Названы наиболее интересные для туристов регионы России - РИА Новости, 23.11.2025
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
06:44 23.11.2025 (обновлено: 10:09 23.11.2025)
Названы наиболее интересные для туристов регионы России
Названы наиболее интересные для туристов регионы России - РИА Новости, 23.11.2025
Названы наиболее интересные для туристов регионы России
Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет... РИА Новости, 23.11.2025
Названы наиболее интересные для туристов регионы России

Дагестан, Калининград и Бурятия лидируют по интересу у туристов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет спрос со стороны туристов - они постоянно привлекают новую аудиторию, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Касаемо тех регионов, которые имеют наибольшую динамику - они тоже на слуху. Это регионы, которые сумели создать такой образ новых туристических территорий и завоевать сердца наших туристов. На первом месте я бы поставил Дагестан, ну и в целом Северный Кавказ. Дагестан среди них прямо явно выделяется, он растет каждый год, прибавляет, прибавляет, очень так умело держит аудиторию, постоянно привлекает новую аудиторию", - сказал Уманский.
Туристы в аэропорту
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ
Вчера, 04:27
На втором месте по динамике глава РСТ назвал Мурманскую область, которая привлекает туристов северным сиянием. Также в число активно растущих регионов вошли Калининград, Алтай, Бурятия - туда россияне отправляются, чтобы отдохнуть на Байкале.
"Хочется назвать еще Дальний Восток, безусловно, тоже очень большой рывок они совершают", - добавил Уманский.
Лидеры по объему турпотока при этом остаются неизменными и определяются объемом номерного фонда, объяснил он.
"У нас есть такие данные, что 50% номерного фонда в стране сосредоточены в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерации. Поэтому никакие регионы, кроме Краснодарского края, условно Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга не могут стать лидерами, потому что просто нигде в других местах столько номерного фонда нет", - сказал глава РСТ.
Девушка в открытом бассейне с подогревом
Дефицит в санаториях: что с ценами на Новый год и где еще есть места
21 ноября, 08:00
 
ТуризмРеспублика ДагестанРоссияКалининградРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
