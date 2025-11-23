Названы наиболее интересные для туристов регионы России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет спрос со стороны туристов - они постоянно привлекают новую аудиторию, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Касаемо тех регионов, которые имеют наибольшую динамику - они тоже на слуху. Это регионы, которые сумели создать такой образ новых туристических территорий и завоевать сердца наших туристов. На первом месте я бы поставил Дагестан, ну и в целом Северный Кавказ. Дагестан среди них прямо явно выделяется, он растет каждый год, прибавляет, прибавляет, очень так умело держит аудиторию, постоянно привлекает новую аудиторию", - сказал Уманский.
На втором месте по динамике глава РСТ назвал Мурманскую область, которая привлекает туристов северным сиянием. Также в число активно растущих регионов вошли Калининград, Алтай, Бурятия - туда россияне отправляются, чтобы отдохнуть на Байкале.
"Хочется назвать еще Дальний Восток, безусловно, тоже очень большой рывок они совершают", - добавил Уманский.
Лидеры по объему турпотока при этом остаются неизменными и определяются объемом номерного фонда, объяснил он.
"У нас есть такие данные, что 50% номерного фонда в стране сосредоточены в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерации. Поэтому никакие регионы, кроме Краснодарского края, условно Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга не могут стать лидерами, потому что просто нигде в других местах столько номерного фонда нет", - сказал глава РСТ.