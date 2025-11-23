Названы наиболее интересные для туристов регионы России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет спрос со стороны туристов - они постоянно привлекают новую аудиторию, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.