В Совфеде прокомментировали угрозу Литвы ограничить транзит в Калининград

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Калининградская область будет подготовлена и целиком снабжена ресурсами в случае ограничения Литвой сухопутного транзита, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

"Вместо того чтобы решать реальные внутренние проблемы, литовские власти пытаются заработать политические очки на эскалации напряженности. Причем, как показал опыт закрытия, а потом открытия КПП с Республикой Беларусь, подобные заявления — лишь пустая болтовня", - констатировал парламентарий.