В Совфеде прокомментировали угрозу Литвы ограничить транзит в Калининград
16:26 23.11.2025 (обновлено: 16:37 23.11.2025)
В Совфеде прокомментировали угрозу Литвы ограничить транзит в Калининград
Калининградская область будет подготовлена и целиком снабжена ресурсами в случае ограничения Литвой сухопутного транзита, заявил РИА Новости сенатор от региона... РИА Новости, 23.11.2025
В Совфеде прокомментировали угрозу Литвы ограничить транзит в Калининград

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Калининградская область будет подготовлена и целиком снабжена ресурсами в случае ограничения Литвой сухопутного транзита, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее агентство Sputnik Литва со ссылкой на главу правящей Социал-демократической партии (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса передавало, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.
"Сегодня большая часть транзитных грузоперевозок идёт не через литовскую территорию, а по морю, соединяющему Калининград с Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области. В случае изменений в сухопутном транзите наш регион будет подготовлен и снабжён необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности", - сказал он.
Сенатор отметил, что попытки Литвы ограничить транзит грубо нарушают Совместное заявление России и Европейского союза 2002 года. При этом, добавил он, Россия готова к любым ситуациям.
"Вместо того чтобы решать реальные внутренние проблемы, литовские власти пытаются заработать политические очки на эскалации напряженности. Причем, как показал опыт закрытия, а потом открытия КПП с Республикой Беларусь, подобные заявления — лишь пустая болтовня", - констатировал парламентарий.
