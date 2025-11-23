https://ria.ru/20251123/erdogan-2056932305.html
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. РИА Новости, 23.11.2025
Эрдоган заявил, что надеется провести телефонные переговоры с Путиным 24 ноября