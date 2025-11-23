Рейтинг@Mail.ru
15:04 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. РИА Новости, 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.
"На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Турция продолжит контакты с Россией и США по Украине, сообщил источник
20 ноября, 10:32
 
В миреТурцияЮАРВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийБольшая двадцатка
 
 
