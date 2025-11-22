Рейтинг@Mail.ru
Успехи ВС России могут привести к краху режима Зеленского, заявил Карасин
22.11.2025
02:28 22.11.2025
Успехи ВС России могут привести к краху режима Зеленского, заявил Карасин
Успехи ВС России могут привести к краху режима Зеленского, заявил Карасин
Успехи ВС России могут привести к краху режима Зеленского, заявил Карасин

Карасин: успехи ВС России и скандал в стране могут вызвать крах киевского режима

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Успехи российской армии могут привести к полному краху режима Владимира Зеленского, особенно на фоне коррупционного скандала, который разразился на Украине, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В четверг президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск. Герасимов добавил, что группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров, под контроль ВС РФ перешло 13 населенных пунктов - шесть в Днепропетровской области и семь - в Запорожской области. Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ в докладе Путину заявил, что условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ созданы. По словам Герасимова, российские войска развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании, наступают практически на всех направлениях и продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР, Херсонской и Запорожской областей, также продолжаются ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться
Вчера, 14:33
"Во-первых, успехи нашей армии - это, несомненно, позитивный процесс, который ждет вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур. Я думаю, украинским избирателям еще предстоит разбираться, кто дальше будет руководить страной - не будем заниматься предсказаниями", - сказал Карасин газете "Известия".
Сенатор считает, что Украина может пойти на очередные провокации, чтобы сорвать мирный процесс, поэтому необходимо делать все возможное, для отсутствия их результатов.
Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Совфеде заявили, что Путин четко сформулировал позицию по Украине
Вчера, 23:31
 
