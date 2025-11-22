Успехи ВС России могут привести к краху режима Зеленского, заявил Карасин

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Успехи российской армии могут привести к полному краху режима Владимира Зеленского, особенно на фоне коррупционного скандала, который разразился на Украине, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

В четверг президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск. Герасимов добавил, что группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей , продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров, под контроль ВС РФ перешло 13 населенных пунктов - шесть в Днепропетровской области и семь - в Запорожской области. Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ в докладе Путину заявил, что условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ созданы. По словам Герасимова, российские войска развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании, наступают практически на всех направлениях и продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР , Херсонской и Запорожской областей, также продолжаются ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.

"Во-первых, успехи нашей армии - это, несомненно, позитивный процесс, который ждет вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведется такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур. Я думаю, украинским избирателям еще предстоит разбираться, кто дальше будет руководить страной - не будем заниматься предсказаниями", - сказал Карасин газете "Известия".

Сенатор считает, что Украина может пойти на очередные провокации, чтобы сорвать мирный процесс, поэтому необходимо делать все возможное, для отсутствия их результатов.

Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева , который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.