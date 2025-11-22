Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.

Что касается рыбы, то здесь, по его словам, тоже позитивная динамика.

Если говорить о трудностях, то главная из них, заметил Племяшов, связана с генетическим материалом. "Это сперма быков для молочного и мясного направлений, икра для форелевых хозяйств. Здесь пока сохраняется определенная зависимость от импорта, и Минсельхоз активно работает над ее преодолением", - заключил эксперт.