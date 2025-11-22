Рейтинг@Mail.ru
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
13:33 22.11.2025
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН - РИА Новости, 22.11.2025
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:33:00+03:00
2025-11-22T13:33:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российская академия наук
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российская академия наук, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российская академия наук, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН

Член-корреспондент РАН Племяшов заявил, что дефицита мяса и рыбы в РФ не будет

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Дефицита ни мяса, ни рыбы в России не будет, если мы продолжим двигаться выбранным курсом", - сказал он.
В Росрыболовстве рассказали, сколько можно хранить красную икру
15 ноября, 10:19
15 ноября, 10:19
"По мясу ситуация хорошая — производство растет устойчивыми темпами. По данным Минсельхоза, в 2024 году производство скота и птицы на убой достигло исторического максимума — 16,74 миллиона тонн, а уровень самообеспеченности мясом превысил 100%. Но это не значит, что можно расслабиться. Животноводство — живая отрасль, которая требует постоянного внимания и развития", - добавил собеседник агентства.
Что касается рыбы, то здесь, по его словам, тоже позитивная динамика.
"По данным Росрыболовства, производство аквакультуры за последнее десятилетие выросло более чем в два раза — с 186 тысяч тонн в 2013 году до 402 тысяч тонн в 2023-м. Оборот предприятий рыбной отрасли в 2024 году достиг рекордных 1,1 триллиона рублей", - привел данные Племяшов.
"Государство активно поддерживает направление через программы льготного кредитования и инвестиционных квот. Строятся новые рыболовецкие суда, рыбоперерабатывающие заводы. Внедряются современные технологии — интеллектуальные системы кормления, автоматические линии сортировки, цифровые платформы для мониторинга", - добавил он.
Если говорить о трудностях, то главная из них, заметил Племяшов, связана с генетическим материалом. "Это сперма быков для молочного и мясного направлений, икра для форелевых хозяйств. Здесь пока сохраняется определенная зависимость от импорта, и Минсельхоз активно работает над ее преодолением", - заключил эксперт.
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры
15 ноября, 03:10
15 ноября, 03:10
 
