Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины,... РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Дефицита ни мяса, ни рыбы в России
не будет, если мы продолжим двигаться выбранным курсом", - сказал он.
"По мясу ситуация хорошая — производство растет устойчивыми темпами. По данным Минсельхоза
, в 2024 году производство скота и птицы на убой достигло исторического максимума — 16,74 миллиона тонн, а уровень самообеспеченности мясом превысил 100%. Но это не значит, что можно расслабиться. Животноводство — живая отрасль, которая требует постоянного внимания и развития", - добавил собеседник агентства.
Что касается рыбы, то здесь, по его словам, тоже позитивная динамика.
"По данным Росрыболовства
, производство аквакультуры за последнее десятилетие выросло более чем в два раза — с 186 тысяч тонн в 2013 году до 402 тысяч тонн в 2023-м. Оборот предприятий рыбной отрасли в 2024 году достиг рекордных 1,1 триллиона рублей", - привел данные Племяшов.
"Государство активно поддерживает направление через программы льготного кредитования и инвестиционных квот. Строятся новые рыболовецкие суда, рыбоперерабатывающие заводы. Внедряются современные технологии — интеллектуальные системы кормления, автоматические линии сортировки, цифровые платформы для мониторинга", - добавил он.
Если говорить о трудностях, то главная из них, заметил Племяшов, связана с генетическим материалом. "Это сперма быков для молочного и мясного направлений, икра для форелевых хозяйств. Здесь пока сохраняется определенная зависимость от импорта, и Минсельхоз активно работает над ее преодолением", - заключил эксперт.