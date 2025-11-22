Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20
10:09 22.11.2025
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20
Южная Африка стабильно выступает за мирное урегулирование на Украине, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи,... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
украина
юар
сша
урсула фон дер ляйен
сирил рамафоса
владимир путин
большая двадцатка
украина
юар
сша
в мире, украина, юар, сша, урсула фон дер ляйен, сирил рамафоса, владимир путин, большая двадцатка, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, ЮАР, США, Урсула фон дер Ляйен, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Большая двадцатка, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20

Балойи: ЮАР приветствует обсуждение украинского урегулирования на полях G20

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южная Африка стабильно выступает за мирное урегулирование на Украине, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи, комментируя намерение западных лидеров обсудить план США по разрешению конфликта на полях саммита G20 в ЮАР.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что лидеры стран ЕС на саммите G20 встретятся в субботу, чтобы обсудить план США по Украине.
"Южная Африка вовлечена в попытки добиться дипломатического урегулирования. Президент Сирил Рамафоса встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мы участвуем в продвижении поисков мирного урегулирования", - сказал он агентству, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах на полях саммита.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве
В миреУкраинаЮАРСШАУрсула фон дер ЛяйенСирил РамафосаВладимир ПутинБольшая двадцаткаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
