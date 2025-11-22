В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южная Африка стабильно выступает за мирное урегулирование на Украине, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи, комментируя намерение западных лидеров обсудить план США по разрешению конфликта на полях саммита G20 в ЮАР.