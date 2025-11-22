https://ria.ru/20251122/juar-2056768023.html
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20 - РИА Новости, 22.11.2025
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20
Южная Африка стабильно выступает за мирное урегулирование на Украине, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:09:00+03:00
2025-11-22T10:09:00+03:00
2025-11-22T10:09:00+03:00
в мире
украина
юар
сша
урсула фон дер ляйен
сирил рамафоса
владимир путин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_320:500:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb795923733025d96bad09b276ea7ad0.jpg
https://ria.ru/20251122/yuar-2056764638.html
украина
юар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_522:136:3072:2048_1920x0_80_0_0_9416afb7c210a945cf0496713ab319f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, юар, сша, урсула фон дер ляйен, сирил рамафоса, владимир путин, большая двадцатка, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, ЮАР, США, Урсула фон дер Ляйен, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Большая двадцатка, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЮАР рассказали о планируемой встрече западных лидеров на полях G20
Балойи: ЮАР приветствует обсуждение украинского урегулирования на полях G20