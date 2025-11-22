В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагается штрафовать чиновников на сумму до 30 тысяч рублей за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости.

Инициатива направлена в кабмин на отзыв.

"Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести для должностных лиц штраф в размере до 10 тысяч рублей за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации, а также за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.