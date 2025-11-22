"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.
22 ноября 2025 • начало в 18:20
Завершен
04’ • Роберт Левандовский
45’ • Ферран Торрес
48’ • Фермин Лопес
90’ • Ферран Торрес
На 54-й минуте полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет получил красную карточку.
Каталонцы сыграли первый матч на стадионе "Камп Ноу" после завершения реконструкции. Клуб сообщил, что на игре присутствовали 45 157 человек. Ранее "сине-гранатовые" получили лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.
"Барселона " выиграла третий матч чемпионата подряд. Команда Ханс-Дитера Флика, набрав 31 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице и сместила мадридский "Реал", который имеет матч в запасе. "Атлетик" (17) опустился на восьмую строчку.
В следующем туре "Барселона" 29 ноября примет "Алавес", "Атлетик" в этот же день сыграет в гостях с "Леванте".