"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"
Футбол
 
20:24 22.11.2025 (обновлено: 20:49 22.11.2025)
"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"
"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"
"Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, испания, бильбао, ханс-дитер флик, чемпионат испании по футболу
"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"

"Барселона" победила "Атлетик" в первом матче на "Камп Ноу" после реконструкции

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.
Чемпионат Испании по футболу
22 ноября 2025 • начало в 18:20
Завершен
Барселона
4 : 0
Атлетик Бильбао
04‎’‎ • Роберт Левандовский
45‎’‎ • Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
48‎’‎ • Фермин Лопес
90‎’‎ • Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
На 54-й минуте полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет получил красную карточку.
Каталонцы сыграли первый матч на стадионе "Камп Ноу" после завершения реконструкции. Клуб сообщил, что на игре присутствовали 45 157 человек. Ранее "сине-гранатовые" получили лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.
"Барселона " выиграла третий матч чемпионата подряд. Команда Ханс-Дитера Флика, набрав 31 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице и сместила мадридский "Реал", который имеет матч в запасе. "Атлетик" (17) опустился на восьмую строчку.
В следующем туре "Барселона" 29 ноября примет "Алавес", "Атлетик" в этот же день сыграет в гостях с "Леванте".
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
Футбол
 
