"Барселона" разгромила "Атлетик" в первом матче на обновленном "Камп Ноу"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Роберт Левандовский (4-я минута), Ферран Торрес (45+3, 90) и Фермин Лопес (48). Восстановившийся от травмы вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия сохранил ворота в неприкосновенности, первые минуты после повреждения также получил нападающий Рафинья.

На 54-й минуте полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет получил красную карточку.

Каталонцы сыграли первый матч на стадионе "Камп Ноу" после завершения реконструкции. Клуб сообщил, что на игре присутствовали 45 157 человек. Ранее "сине-гранатовые" получили лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.

"Барселона " выиграла третий матч чемпионата подряд. Команда Ханс-Дитера Флика , набрав 31 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице и сместила мадридский "Реал", который имеет матч в запасе. "Атлетик" (17) опустился на восьмую строчку.