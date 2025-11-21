В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении пяти членов банды телефонных мошенников, укравших у 16 человек более 46 миллионов рублей, направлено в суд Ярославля, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы Оксаны Пушниной, Натальи Найман, Андрея Цветкова, Антона Вереютина и Анастасии Васильевой… Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая 2021 по март 2024 года в Москве, Сочи, Ярославле, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовала организованная группа, участники которой совершали телефонные мошенничества в отношении россиян. Особенностью применяемого ими оборудования и его настроек являлась подмена телефонного номера на нумерацию российских операторов связи при прохождении вызова из иностранных государств, в том числе с Украины.
За это время соучастники под видом сотрудников Центробанка России обманули 16 человек и похитили более 46 миллионов рублей.
Кроме того, в марте 2023 года участники группы получили доступ к мобильному банковскому приложению одной из потерпевших и похитили с его помощью более 90 тысяч рублей.
Членам банды предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой) и п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой).
Следствие в отношении иных участников организованной группы продолжается.
