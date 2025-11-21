Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sud-2056618032.html
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей - РИА Новости, 21.11.2025
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей
Уголовное дело в отношении пяти членов банды телефонных мошенников, укравших у 16 человек более 46 миллионов рублей, направлено в суд Ярославля, сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:11:00+03:00
2025-11-21T16:11:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
https://ria.ru/20251121/sevastopol-2056562103.html
https://ria.ru/20251120/moshenniki-2056174955.html
ярославль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, москва
Происшествия, Ярославль, Россия, Москва
В Ярославле будут судить банду аферистов, укравших 46 миллионов рублей

В Ярославле будут судить банду телефонных аферистов, укравших более 46 млн руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении пяти членов банды телефонных мошенников, укравших у 16 человек более 46 миллионов рублей, направлено в суд Ярославля, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы Оксаны Пушниной, Натальи Найман, Андрея Цветкова, Антона Вереютина и Анастасии Васильевой… Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
Вчера, 13:03
По версии следствия, с мая 2021 по март 2024 года в Москве, Сочи, Ярославле, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовала организованная группа, участники которой совершали телефонные мошенничества в отношении россиян. Особенностью применяемого ими оборудования и его настроек являлась подмена телефонного номера на нумерацию российских операторов связи при прохождении вызова из иностранных государств, в том числе с Украины.
За это время соучастники под видом сотрудников Центробанка России обманули 16 человек и похитили более 46 миллионов рублей.
Кроме того, в марте 2023 года участники группы получили доступ к мобильному банковскому приложению одной из потерпевших и похитили с его помощью более 90 тысяч рублей.
Членам банды предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой) и п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой).
Следствие в отношении иных участников организованной группы продолжается.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП
20 ноября, 03:35
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала