Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.