https://ria.ru/20251121/pravitelstvo-2056720002.html
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании - РИА Новости, 21.11.2025
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании
Правительство РФ утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:15:00+03:00
2025-11-21T22:15:00+03:00
2025-11-21T22:23:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20251116/minobrnauki-2055243175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании
Кабмин принял положение о льготном образовательном кредитовании для абитуриентов