22:15 21.11.2025 (обновлено: 22:23 21.11.2025)
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Цель этих нововведений – с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Там добавили, что субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на прежнем уровне и составит 3%.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала