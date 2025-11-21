Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доверяют президенту РФ Владимиру Путину 75% россиян, 76% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из опроса ФОМ.
Большинство (75%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, недоверие российскому лидеру выразили 13% респондентов. Кроме того, 76% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только 10% россиян уверены в обратном, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Почти половина (46%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 31% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 53% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (39%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 14 по 16 ноября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
