МВД раскрыло схему незаконной легализации мигрантов в Петербурге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД раскрыли схему незаконной легализации мигрантов в Петербурге, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм, а также гражданина одного из государств Средней Азии по подозрению в организации незаконной миграции", — написала она в Telegram-канале.
По полученным данным, иностранец предлагал соотечественникам за пять-семь тысяч рублей сделать регистрацию в хостелах Невского района, за 28-34 тысячи — оформить трудовой патент. Как рассказала Волк, местами размещения владел его сообщник, но мигранты там фактически не жили. Они работали в заведениях общепита, в сфере доставки или такси, на строительных объектах. Сотрудники МВД выяснили, что по этой схеме легализовали порядка трех тысяч иностранцев.
Против подозреваемых в преступлении возбудили дело по статье о легализации незаконной миграции группой лиц. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, печати, бланки и документы. Одного из фигурантов арестовали, другой находится под домашним арестом. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности иностранцев, воспользовавшихся услугами злоумышленников.