МВД раскрыло схему незаконной легализации мигрантов в Петербурге

Против подозреваемых в преступлении возбудили дело по статье о легализации незаконной миграции группой лиц. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, печати, бланки и документы. Одного из фигурантов арестовали, другой находится под домашним арестом. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности иностранцев, воспользовавшихся услугами злоумышленников.