https://ria.ru/20251121/ljajeny-2056564892.html
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции перед G20 в ЮАР, что обсудит с лидерами стран ЕС, с Владимиром Зеленским и на полях G20... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:14:00+03:00
2025-11-21T13:14:00+03:00
2025-11-21T13:14:00+03:00
в мире
сша
украина
юар
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
большая двадцатка
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg
https://ria.ru/20251121/finljandija-2056536783.html
сша
украина
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a35b997cd1dcfb26153ac31b652bd442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, юар, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, большая двадцатка, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Украина, ЮАР, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Большая двадцатка, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским мирный план США на полях G20