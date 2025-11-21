Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
13:14 21.11.2025
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции перед G20 в ЮАР, что обсудит с лидерами стран ЕС, с Владимиром Зеленским и на полях G20... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, украина, юар, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, большая двадцатка, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Украина, ЮАР, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Большая двадцатка, Евросоюз, Еврокомиссия
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции перед G20 в ЮАР, что обсудит с лидерами стран ЕС, с Владимиром Зеленским и на полях G20 опубликованное предложение мирного плана США по Украине из 28 пунктов.
"Вчера был опубликован план из 28 пунктов. Мы обсудим ситуацию с лидерами ЕС и с лидерами, присутствующими здесь на полях G20. Я также свяжусь с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос. Важно одно - ключевой принцип, которого мы всегда придерживались: ничего об Украине без Украины", - сказала она.
По данным СМИ, предлагаемый США план предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal, в свою очередь, отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.
Финляндия обсуждает мирный план США по Украине с союзниками и Киевом
