В ЕС заявили, что официально не получали мирный план от США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
14:50 21.11.2025
В ЕС заявили, что официально не получали мирный план от США по Украине
В ЕС заявили, что официально не получали мирный план от США по Украине
в мире
сша
украина
юар
антониу кошта
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
сша
украина
юар
в мире, сша, украина, юар, антониу кошта, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, большая двадцатка, евросовет
В мире, США, Украина, ЮАР, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Большая двадцатка, Евросовет
В ЕС заявили, что официально не получали мирный план от США по Украине

Кошта: США пока не передавали Евросоюзу никакого мирного плана по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз официально еще не получал никаких мирных планов от США по Украине, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции перед G20 в ЮАР.
"ЕС не получил никаких официальных уведомлений о каком-либо плане, поэтому для меня - для нас - не имеет смысла комментировать это на данном этапе. Я могу лишь сказать и повторить, что Евросоюз остаётся полностью приверженным обеспечению неослабной поддержки Украины на основе принципов Устава ООН", - ответил он на вопрос, что ЕС думает насчет мирного плана США из 28 пунктов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
20 ноября, 10:34
При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу после этот ответа Кошты заявила, что обсудит этот план с лидерами стран ЕС, с Владимиром Зеленским и на полях G20.
По данным СМИ, предлагаемый США план состоит из 28 пунктов и предусматривает в том числе территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal, в свою очередь, отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Несмотря на план США, ЕК не отказывается от идей по российским активам
Вчера, 14:38
 
В миреСШАУкраинаЮАРАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзБольшая двадцаткаЕвросовет
 
 
