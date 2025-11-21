В ЕС заявили, что официально не получали мирный план от США по Украине

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Евросоюз официально еще не получал никаких мирных планов от США по Украине, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции перед G20 в ЮАР.
"ЕС не получил никаких официальных уведомлений о каком-либо плане, поэтому для меня - для нас - не имеет смысла комментировать это на данном этапе. Я могу лишь сказать и повторить, что Евросоюз остаётся полностью приверженным обеспечению неослабной поддержки Украины на основе принципов Устава ООН", - ответил он на вопрос, что ЕС думает насчет мирного плана США из 28 пунктов.
Каллас высказалась о плане США по Украине
20 ноября, 10:34
При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу после этот ответа Кошты заявила, что обсудит этот план с лидерами стран ЕС, с Владимиром Зеленским и на полях G20.
По данным СМИ, предлагаемый США план состоит из 28 пунктов и предусматривает в том числе территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal, в свою очередь, отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.