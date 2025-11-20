Рейтинг@Mail.ru
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/videoigry-2056306099.html
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр - РИА Новости, 20.11.2025
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр
Более 50 сессий пройдет в рамках деловой программы первой Московской международной недели видеоигр, сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:05:00+03:00
2025-11-20T14:05:00+03:00
россия
китай
индия
андрей воронков (тренер, волейбол)
александр михеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056305050_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_55a8745d3a3bb83aa6715470f4b4b656.jpg
https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052084547.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056305050_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_4af63f63b43f68bada87720b58c36114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, индия, андрей воронков (тренер, волейбол), александр михеев
Россия, Китай, Индия, Андрей Воронков (тренер, волейбол), Александр Михеев
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр

Свыше 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр

© Фото предоставлено пресс-службой Московской международной недели видеоигрБолее 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Московской международной недели видеоигр
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 50 сессий пройдет в рамках деловой программы первой Московской международной недели видеоигр, сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие пройдет с 28 по 30 ноября. В деловой программе примут участие около 200 экспертов из России и еще 20 стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан. Среди них — разработчики, представители технологических компаний и профессионального сообщества.
League of Legends - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх
3 августа, 10:27
"Деловая программа пройдет на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и бизнес-центра "Амальтея". Она включит в себя более 50 сессий, на которых обсудят ключевые вопросы индустрии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Среди зарубежных гостей —президент совета Ассоциации игр Сербии Мария Илич, президент Ассоциации разработчиков видеоигр Аргентины Хернан Лопез. Одними из ключевых российских спикеров станут заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков, генеральный директор VK Play Александр Михеев, генеральный директор Game Art Pioneers Артемий Большаков, а также руководитель мобильного направления Astrum Entertainment Алексей Скребцов, продюсер 1C Game Studios Даниил Тусеев, и генеральный директор Cyberia Nova Алексей Копцев.
Московская международная неделя видеоигр объединит ведущие видеоигровые и ИТ-компании, специалистов отрасли и любителей из России и других стран. Мероприятие организовано Агентством креативных индустрий.
Программа охватит четыре ключевых тематических трека. В рамках блока "Игровая экосистема" эксперты сосредоточатся на вопросах поддержки разработчиков и институциональных механизмах развития. Одной из ключевых сессий станет "Москва — столица видеоигр". Участники обсудят уникальный потенциал города как одного из ключевых центров развития отрасли и центра притяжения для талантов и инноваций.
В рамках блока "Технологии индустрии" эксперты поговорят о внедрении новых технологических решений и бизнес-моделей, формирующих рынок. Одна из главных сессий — "Генезис игр: от идеи до продукта", где эксперты индустрии разберут ключевые этапы геймдева — от прототипирования и поиска уникального геймплея до продвижения и монетизации, поделятся опытом, как избежать фатальных ошибок и превратить творческую концепцию в востребованный рыночный проект.
Трек "Игрок решает все" будет посвящен культуре потребления, сообществам и новым форматам взаимодействия с аудиторией. Так, во время сессии "Механики вовлечения: как игры остаются востребованными десятилетиями" эксперты обсудят инструменты и механики — от внутриигровых событий до пользовательского контента и социальных платформ, которые помогают поддерживать интерес игроков годами.
Участники трека "Тренды индустрии" представят глобальные и локальные вызовы, определяющие будущее геймдева. Сессия "Игры как мягкая сила: историчность и культура" будет посвящена тому, как игры формируют культурный образ страны и популяризируют его. Речь пойдет и том, как предложить пользователям новые знания и помочь создать личное отношение к культурному наследию.
Посетить встречи может любой желающий. Для участия нужно зарегистрироваться.
Ярославский музей-заповедник в компьютерной игре Minecraft - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft
31 октября, 14:18
 
РоссияКитайИндияАндрей Воронков (тренер, волейбол)Александр Михеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала