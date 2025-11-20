Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 50 сессий пройдет в рамках деловой программы первой Московской международной недели видеоигр, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие пройдет с 28 по 30 ноября. В деловой программе примут участие около 200 экспертов из России и еще 20 стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан. Среди них — разработчики, представители технологических компаний и профессионального сообщества.

"Деловая программа пройдет на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и бизнес-центра "Амальтея". Она включит в себя более 50 сессий, на которых обсудят ключевые вопросы индустрии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди зарубежных гостей —президент совета Ассоциации игр Сербии Мария Илич, президент Ассоциации разработчиков видеоигр Аргентины Хернан Лопез. Одними из ключевых российских спикеров станут заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков, генеральный директор VK Play Александр Михеев, генеральный директор Game Art Pioneers Артемий Большаков, а также руководитель мобильного направления Astrum Entertainment Алексей Скребцов, продюсер 1C Game Studios Даниил Тусеев, и генеральный директор Cyberia Nova Алексей Копцев.

Московская международная неделя видеоигр объединит ведущие видеоигровые и ИТ-компании, специалистов отрасли и любителей из России и других стран. Мероприятие организовано Агентством креативных индустрий.

Программа охватит четыре ключевых тематических трека. В рамках блока "Игровая экосистема" эксперты сосредоточатся на вопросах поддержки разработчиков и институциональных механизмах развития. Одной из ключевых сессий станет "Москва — столица видеоигр". Участники обсудят уникальный потенциал города как одного из ключевых центров развития отрасли и центра притяжения для талантов и инноваций.

В рамках блока "Технологии индустрии" эксперты поговорят о внедрении новых технологических решений и бизнес-моделей, формирующих рынок. Одна из главных сессий — "Генезис игр: от идеи до продукта", где эксперты индустрии разберут ключевые этапы геймдева — от прототипирования и поиска уникального геймплея до продвижения и монетизации, поделятся опытом, как избежать фатальных ошибок и превратить творческую концепцию в востребованный рыночный проект.

Трек "Игрок решает все" будет посвящен культуре потребления, сообществам и новым форматам взаимодействия с аудиторией. Так, во время сессии "Механики вовлечения: как игры остаются востребованными десятилетиями" эксперты обсудят инструменты и механики — от внутриигровых событий до пользовательского контента и социальных платформ, которые помогают поддерживать интерес игроков годами.

Участники трека "Тренды индустрии" представят глобальные и локальные вызовы, определяющие будущее геймдева. Сессия "Игры как мягкая сила: историчность и культура" будет посвящена тому, как игры формируют культурный образ страны и популяризируют его. Речь пойдет и том, как предложить пользователям новые знания и помочь создать личное отношение к культурному наследию.