Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового детского сада в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Строительство детского сада в Новосаратовке выполнил застройщик по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.

Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский отметил, что это уже второй детский сад, построенный застройщиком ЦДС за последние 12 месяцев только в Новосаратовке, также детские сады были возведены в 2025 году застройщиком в Мурино и Буграх.

"Сроки строительства впечатляют, но сегодня они становятся нормой для региона. Благодаря последовательной политике мы добились того, что застройщики сделали развитие социальной инфраструктуры таким же приоритетом как реализацию жилищных проектов", - рассказал Барановский.