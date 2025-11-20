Рейтинг@Mail.ru
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти
Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:53 20.11.2025
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2025
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти
Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового детского сада в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2025
Новый детсад откроется в Новосаратовке в Ленобласти

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового детского сада в Ленобласти

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового детского сада в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Строительство детского сада в Новосаратовке выполнил застройщик по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки
6 ноября, 21:51
6 ноября, 21:51
Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский отметил, что это уже второй детский сад, построенный застройщиком ЦДС за последние 12 месяцев только в Новосаратовке, также детские сады были возведены в 2025 году застройщиком в Мурино и Буграх.
"Сроки строительства впечатляют, но сегодня они становятся нормой для региона. Благодаря последовательной политике мы добились того, что застройщики сделали развитие социальной инфраструктуры таким же приоритетом как реализацию жилищных проектов", - рассказал Барановский.
Новое четырёхэтажное здание детского сада будет радовать жителей деревни ярким дизайном и продуманной планировкой. Внутри разместятся 14 групп: четыре для малышей до трех лет и 10 – для дошкольников от трех до семи лет. На первом этаже также разместятся универсальный зал и медицинский блок. Второй и третий этажи займут специализированные помещения: учебные классы, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.
Выдано разрешение на строительство школы в Новосаратовке Ленобласти
11 ноября, 17:15
11 ноября, 17:15
 
