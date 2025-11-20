https://ria.ru/20251120/putin-2056321928.html
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах
Глава Минтранса Андрей Никитин доложил Владимиру Путину о ключевых проектах в транспортной сфере.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Минтранса Андрей Никитин доложил Владимиру Путину о ключевых проектах в транспортной сфере.
"У нас <...> развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", — сказал министр.
По его мнению, использование беспилотной техники в этой области постепенно станет обыденностью.
Глава Минтранса также рассказал о ходе строительства ВСМ, которая соединит Москву
и Петербург
.
"На всей протяженности маршрута <...> развернуты работы. На сегодня более десяти тысяч человек работают на стройке, почти четыре тысячи единиц техники. То есть работа идет по всем направлениям", — сообщил Никитин
.
Проект магистрали реализуют поэтапно. Сейчас активное строительство идет на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. Ожидается, что ВСМ полностью запустят в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит два часа 15 минут. Сейчас самый быстрый путь из Москвы до Петербурга на поезде занимает около четырех часов. Всего на магистрали будет 14 остановок.
Министр доложил и о развитии области инженерного обслуживания иностранных самолетов, в частности, он отметил вклад таких компаний, как "Аэрофлот
", "Сибирь" и "Ютэйр
". Глава Минтранса добавил также, что в отрасли появилась новая профессия — оператор беспилотного воздушного судна.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что участники СВО работают в области воздушного транспорта на хорошем уровне.
Президент также поздравил Никитина и работников сферы с профессиональным праздником и назвал отрасль государствообразующей.
"Здесь у нас работают люди, преданные своему делу, особенно сейчас, я это вижу", — подчеркнул он.
Встреча главы Минтранса с президентом прошла по случаю Дня работника транспортной отрасли, который отмечается сегодня. Никитин ранее занимал должность замминистра, на пост главы ведомства его назначили указом от 8 июля.