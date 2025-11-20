Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах

Проект магистрали реализуют поэтапно. Сейчас активное строительство идет на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. Ожидается, что ВСМ полностью запустят в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит два часа 15 минут. Сейчас самый быстрый путь из Москвы до Петербурга на поезде занимает около четырех часов. Всего на магистрали будет 14 остановок.