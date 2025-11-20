Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 20.11.2025 (обновлено: 16:49 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/putin-2056321928.html
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах - РИА Новости, 20.11.2025
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах
Глава Минтранса Андрей Никитин доложил Владимиру Путину о ключевых проектах в транспортной сфере. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:50:00+03:00
2025-11-20T16:49:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
андрей никитин (политик)
москва
санкт-петербург
ютэйр
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056323538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6269771ca0766525cf5313ecdb33fba0.jpg
https://ria.ru/20251002/biometriya-2045786649.html
https://ria.ru/20251120/mishustin-2056294697.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056341644.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочая встреча Путина с министром транспорта
Рабочая встреча Путина с министром транспорта
2025-11-20T14:50
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056323538_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_836c530086c41b37a2c24d46debe08e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, андрей никитин (политик), москва, санкт-петербург, ютэйр, аэрофлот
Россия, Владимир Путин, Экономика, Андрей Никитин (политик), Москва, Санкт-Петербург, ЮТэйр, Аэрофлот

Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Минтранса Андрей Никитин доложил Владимиру Путину о ключевых проектах в транспортной сфере.
"У нас <...> развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", — сказал министр.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
2 октября, 10:05
По его мнению, использование беспилотной техники в этой области постепенно станет обыденностью.
Глава Минтранса также рассказал о ходе строительства ВСМ, которая соединит Москву и Петербург.
"На всей протяженности маршрута <...> развернуты работы. На сегодня более десяти тысяч человек работают на стройке, почти четыре тысячи единиц техники. То есть работа идет по всем направлениям", — сообщил Никитин.

Проект магистрали реализуют поэтапно. Сейчас активное строительство идет на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. Ожидается, что ВСМ полностью запустят в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит два часа 15 минут. Сейчас самый быстрый путь из Москвы до Петербурга на поезде занимает около четырех часов. Всего на магистрали будет 14 остановок.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов выставки и форума Транспорт России. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов
Вчера, 13:37
Министр доложил и о развитии области инженерного обслуживания иностранных самолетов, в частности, он отметил вклад таких компаний, как "Аэрофлот", "Сибирь" и "Ютэйр". Глава Минтранса добавил также, что в отрасли появилась новая профессия — оператор беспилотного воздушного судна.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что участники СВО работают в области воздушного транспорта на хорошем уровне.
Президент также поздравил Никитина и работников сферы с профессиональным праздником и назвал отрасль государствообразующей.
"Здесь у нас работают люди, преданные своему делу, особенно сейчас, я это вижу", — подчеркнул он.
Встреча главы Минтранса с президентом прошла по случаю Дня работника транспортной отрасли, который отмечается сегодня. Никитин ранее занимал должность замминистра, на пост главы ведомства его назначили указом от 8 июля.
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин поручил Никитину следить за ценами в сфере речного транспорта
Вчера, 15:38
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаАндрей Никитин (политик)МоскваСанкт-ПетербургЮТэйрАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала