Российские ученые вырастили ячмень на "марсианской" почве
Наука
 
09:00 20.11.2025
Российские ученые вырастили ячмень на "марсианской" почве
Российские ученые вырастили ячмень на "марсианской" почве
Первые всходы ячменя на грунте, повторяющем состав марсианской почвы, получили специалисты ЮФУ. Для этого они добавили к грунту специальную смесь... РИА Новости, 20.11.2025
Российские ученые вырастили ячмень на "марсианской" почве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Первые всходы ячменя на грунте, повторяющем состав марсианской почвы, получили специалисты ЮФУ. Для этого они добавили к грунту специальную смесь микроорганизмов – десять штаммов бактерий и дрожжей, которые помогают друг другу выживать и формировать слой питательных веществ, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Для культивирования растений грунт должен быть богат гумусом — сложной смесью органических почвенных веществ, из которого ростки получают питательные вещества. Гумус формируется из-за деятельности микроорганизмов, которые "захватывают" безжизненные земли и превращают в плодородный слой, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). При этом марсианский реголит – экстремальный вариант такой "безжизненной" почвы. Питательных веществ в нем нет, зато много солей металлов, затрудняющих рост растений.
По словам заведующей молодежной лабораторией "Молекулярная генетика микробных консорциумов" АБиМ ЮФУ Евгении Праздновой, такое заселение микроорганизмами или биоремедиация — один из действенных способов восстановления земного грунта после пожаров или антропогенного загрязнения. Этот же подход специалисты вуза применили к модельным марсианским почвам — грунту из пустыни Мохаве.
На искусственном марсианском грунте с помощью добавления штаммов цианобактерий, усваивающих углекислый газ и отвечающих за фотосинтез, актиномицетов и бацилл, ответственных за наработку биомассы, и других микроорганизмов, которые обеспечивают образующейся почве устойчивость к стрессовым условиям, исследователи смогли вырастить ячмень.
Хотя выращивание растений без грунта или в альтернативных заменителях почвы само по себе далеко не новая практика, например, в гидропонике — отдельной сложной задачей является получение урожая вне контролируемой лабораторной среды, в суровых условиях северных почв или на сильно загрязненных территориях, а в будущем — и на других планетах, добавила Празднова.
"Микробный консорциум — это специально подобранное сообщество микроорганизмов (бактерий, дрожжей), которые совместно культивируются и помогают друг другу расти и выживать, вступая в сложные симбиотические взаимосвязи. На Земле его можно применять на открытом грунте, на Марсе — под куполами, так как на открытом пространстве микроорганизмам, впрочем, как и людям, будет тяжело выжить при низком давлении и повышенном радиационном фоне. Тем не менее, это будет первым шагом к терраформированию — создание таких оазисов, где под куполом будет постепенно формироваться почвенный слой", — рассказала Празднова.
Она уточнила, что ячмень был выбран как устойчивое к засоленным почвам с низкой кислотностью растение – а именно такими характеристиками обладает марсианский реголит. К тому же культура способна расти при низких температурах и при этом съедобна.
"Этот же консорциум из десяти разных микроорганизмов мы в рамках сотрудничества с ГНЦ-РФ (Государственным научным центром Российской Федерации) Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН отправили в космический полет на борту космического аппарата "Бион-М" № 2, который успешно вернулся на Землю 18 октября. Теперь нам предстоит оценить, какие изменения претерпевают бактерии и дрожжи за время путешествия в космосе и насколько возможно довезти их до соседней планеты, сохранив способность придавать почвам плодородие", — отметила Празднова.
Работа выполнена при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети") в рамках технологического стратегического проекта "Технологии биоинженерии почв".
 
