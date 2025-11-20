Договоренности по Нагорному Карабаху актуальны и сегодня, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трехсторонние договоренности о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, установленные между Баку, Ереваном и Москвой, нисколько не потеряли своей актуальности, со своей стороны Россия готова и дальше оказывать партнерам содействие в принятии взаимоприемлемого решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что сегодня трехсторонние договоренности (о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта - ред.) нисколько не потеряли своей актуальности. Напротив, они по-прежнему составляют дорожную карту мирного процесса между Баку и Ереваном. Со своей стороны готовы и впредь оказывать партнерам востребованное содействие в целях выхода на взаимоприемлемое решение в интересах стран Южного Кавказа и их соседей", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о роли России в событиях тех времен.
Дипломат подчеркнула, что усилия МИД РФ направлены на достижение устойчивого мира и процветания в регионе. Она также напомнила, что именно благодаря усилиям лично президента РФ Владимира Путина удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе как в 2020, так и в 2023 году.
"Позиция нашей страны в этом вопросе характеризуется открытостью, последовательностью", - отметила Захарова.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
