Договоренности по Нагорному Карабаху актуальны и сегодня, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трехсторонние договоренности о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, установленные между Баку, Ереваном и Москвой, нисколько не потеряли своей актуальности, со своей стороны Россия готова и дальше оказывать партнерам содействие в принятии взаимоприемлемого решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.